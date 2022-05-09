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 河北：“十四五”将培养培训高技能人才超10万

2022年05月09日08:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报石家庄电  （记者邵玉姿）记者近日获悉，“十四五”时期，河北将加快推进技工院校改革，确保全省技工院校在校生规模保持在15万人以上，毕业生就业率保持在98%以上，累计培养培训高技能人才达到10万人以上，开展职业技能培训73万人次以上。

　　为推进技工院校改革，河北将着力夯实技工院校发展基础，支持产业和人口集中度较高地区建设技师学院、人口规模30万以上的县（市、区）建设技工院校，实施优质技工院校建设、技工教育强基等5个行动计划，在全省遴选15所左右优质技工院校、25个左右优质专业，提升技能人才培养能力。

　　河北将加强校企合作，全面实施企业新型学徒制培养计划，按规定给予培训补贴，鼓励校企“零距离”融合，促进技工院校与企业在专业建设、课程设置、师资培养等方面深度合作。

　　河北着力畅通技工院校师资选聘渠道，明确支持技工院校将15%的编制员额面向社会和企业聘用专业技术人员、高技能人才担任兼职教师。对符合条件的高技能人才可直接通过考察的方式，公开招聘到技工院校相关岗位任教。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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