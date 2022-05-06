记者从教育部网站获悉，国务院教育督导委员会日前印发了《关于公布通过义务教育均衡发展国家督导评估认定县（市、区、旗）名单的决定》（以下简称《决定》），公布广西、西藏、四川、新疆、内蒙古、甘肃6省份的94个县正式通过义务教育基本均衡发展国家督导评估认定。这标志着，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的2895个县都实现了县域义务教育基本均衡发展。这是继全面实现“两基”（基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲）后，我国义务教育发展中的又一重要里程碑。

《决定》要求，各地要全面贯彻党的十九大及历次全会、全国教育大会精神，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述，按照有关法律法规要求，始终坚持教育优先发展不动摇，不断强化政府对义务教育的主体责任。一要持续保持对义务教育的重视程度、投入强度、工作力度不减，在发展规划、财政投入、资源配置上优先保障。二要进一步加大对困难地区、薄弱环节和弱势群体的支持力度，持续缩小义务教育差距。三要做好县域义务教育均衡发展常态化监测复查，及时掌握情况，采取有力措施解决突出问题，持续巩固好均衡发展成果。四要主动对标高质量发展要求和优质均衡的标准，加强内涵建设，不断提高育人质量。

实现义务教育均衡发展，是党中央、国务院作出的战略部署，是义务教育法的明确要求。为督促地方各级政府落实义务教育责任，加快义务教育均衡发展步伐，国家建立了县域义务教育基本均衡发展督导评估认定制度，由国务院教育督导委员会办公室（设在教育部）具体组织实施。教育部专门印发了《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》，并从2013年启动了国家督导评估认定工作。（记者柴如瑾）

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