欧静雅

原标题：中文是指引我航向的灯塔

欧静雅近照

学习中文似乎是我命中注定要做的一件事，我仍然记得我最初学中文的目的是为了到中国当一名电脑工程师。但在追逐梦想的道路上，我逐渐改变了自己的航向。因为我发现，在追梦的路上，中文逐渐成了指引我航向的灯塔。我对中文的兴趣越来越浓，从刚开始不标准的发音到现在熟练的表达；从刚开始不认识汉字、不会写汉字到现在能用汉字写一篇较为完整的文章；从刚开始羞于说中文到现在能自信地用中文进行交流和演讲，这期间我收获了很多的祝福与赞美。

学习中文不仅给了我接触不同文化的机会，还为我提供了一个开阔视野的平台，我渐渐变得更有信心，我知道我能行！在我的亲朋眼里，我或许只是一个普普通通的、为了实现梦想来到中国学习的小女孩，可是中文让我成长为一个能够抵御各种困难的小巨人。

来到中国之后，我被中文和汉字的魅力所吸引，同时深深爱上了演讲和朗诵。虽然我清楚地知道用中文演讲和朗诵对一个留学生来说有多难，但我还是义无反顾地去学。还记得在浙江省经典诵读比赛备赛期间，我们练习的是欧震的《诗意中国》，其中写道：“那是由屋顶上的积雪融化而成的水珠，当你伸出手掌，那颗水珠就在你的手心眨动……”意境非常优美，但是咬字却没那么简单。比赛在即，一遍遍反复练习，一次次正音纠错，在完成深情朗诵和获得荣誉的同时，我更加体会到了诗歌中的美。

每当想念妈妈时，我都会想起余光中《春天，随想起》所写的“何处有我的母亲”；每当想起祖国时，我都会想起艾青《我爱这土地》写到的“我对这土地爱得深沉”。慢慢地，诗歌成了我生活中感情的寄托。

更幸运的是，在我追求自己所热爱之事的路上，我的导师一直陪伴着我披荆斩棘，她耐心地为我提供专业的指导和帮助，一次次鼓励并且支持我迈向更大的舞台。不仅如此，我还遇到了一群可爱的中国朋友，虽然我们来自不同国家，有着不同的肤色和文化背景，但我们对演讲和朗诵的热爱相通，大家互相扶持，就像家人一般给予对方力量。

在老师的指导和同学的鼓励下，我活跃在多个演讲和朗诵比赛现场。我曾在“梦行浙江”外国留学生演讲比赛中获得了三等奖，在经典诵读大赛中也屡获佳绩，这对我来说是非常大的肯定，同时也激励着我不断锻炼自己的诵读技能。

在浙师大学习、成长的日子里，我的生活充满了乐趣，我的人生出现了转折。我与中国的故事，也是我不断追逐梦想的故事。遇到中文、学习中文使我的人生绽放出更加耀眼的光彩。

（作者系浙江师范大学莫桑比克留学生）

(责编：李依环、熊旭)