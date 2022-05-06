本报记者 赵晓霞

国际中文教育志愿者冯佰静和学生在一起。

国际中文教师赵雨在授课中。

“为热爱奔赴山海。”2019年赴吉布提任教的国际中文教师杜忠廷的感受正是国际中文教师和志愿者群体奔赴海外，从事国际中文教育事业的真实写照。

相关数据显示，2021年，中外语言交流合作中心派出2306名教师，赴160个国家任教，其中新赴任教师为784名。自2004年国际中文教育志愿者项目启动以来，截至2021年底，向151个国家和地区派出志愿者累计6万余人次，在全球4000多所学校任教。他们为传播中文和中华文化，推进文明交流互鉴作出了独特贡献，用实际行动诠释了对国际中文教育事业的热爱。

在刚刚过去的“五一”国际劳动节，国际中文教师和志愿者仍在为中文教学忙碌，用真诚搭建交流的桥梁。

为热爱奔赴山海

2020年1月，国际中文教师赵雨第三次踏上了柬埔寨的土地。“最初赴柬埔寨任教时，我是一名志愿者，现在是一名国际中文教师。”从志愿者到中文教师身份转换的背后是他对国际中文教育事业的坚持。

对赵雨来说，国际中文教师不仅是一份职业，更是他喜欢的事业。“它给我带来的责任感、使命感和荣誉感是其他工作所没有的。我会继续在国际中文教育这条路上走下去，贡献更多力量。”

在柬埔寨，赵雨感受到了当地民众学习中文的热情，这成为他选择数次赴柬埔寨任教的动力。作为一名中文教师，能通过自己的工作帮助学生实现梦想，让赵雨颇有成就感。

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，柬埔寨的中文教学也由线下转到线上。为了保证教学工作正常进行以及给学生传递不畏疫情、坚持学习的信心，赵雨坚守岗位，迅速转变教学观念，着手搜集和制作线上教学资源。

受疫情影响导致中文教学开展难度加大的并不只赵雨，但老师们都在第一时间积极探索，寻求适合的教学方式，尽全力保证教学质量。

作为地处非洲的吉布提唯一的一名国际中文教师，杜忠廷也面临诸多挑战。“当疫情在非洲肆虐时，我不能退缩，因为如果我离开，学生就没有课上了。”杜忠廷用实际行动兑现了对学生的承诺。

在泰国任教的国际中文教育志愿者段维民也是疫情期间选择留在海外坚持中文教学的一员。在疫情肆虐期间，家人朋友常跟他说“还是回来吧”。但他还是坚持留下，“因为我爱上了这份事业，也爱上了自己开展中文教学的地方”。

向世界播撒中文种子

据不完全统计，目前中国以外正在学习中文的人数超过2500万，中文的影响力不断提升。这其中，离不开在世界播撒中文种子的国际中文教师和志愿者的无私奉献。

格林纳达位于东加勒比海向风群岛的最南端，是国际中文教育志愿者李淑婷任教的第二个国家。“走进这个国家，会有走进画中的感觉。但它的知名度并不高，很多人可能不太了解。”也因此，李淑婷更觉得自己在当地开展中文教学的责任之大。

在格林纳达那一年，李淑婷“忙着完成中文教学，也忙着举办文化活动”。“那时，我辅导一名学生参加‘汉语桥’比赛，他取得优异成绩并获得了到中国访学一周的机会，回来后他告诉我要更认真地学习中文，也想到中国读书和发展。”在那一刻，李淑婷认为自己“更加深入地理解了国际中文教育志愿者这个身份，也更希望通过自己的努力，让语言成为力量，为学生打开一扇通往更广阔世界的窗”。

赵子杰一直有个梦想——以国际中文教育志愿者的身份赴海外任教。梦想成真，他踏上了西班牙的土地，就此开启了中文教学之路。

在为学生上第一节中文课之前，赵子杰心里很是忐忑。心态的转变来自一次偶遇。有一天，他在等小火车，一位西班牙小伙子主动用中文和他打招呼，还告诉他已经学了5年中文，非常喜欢中国。短短的几句交流让赵子杰感受到了中文的魅力，也对即将到来的第一节课有了信心。

在课堂上，为了活跃气氛，赵子杰把不爱说话的自己变成充满活力的老师；为了让学生深入了解中国和中国文化，他在教学中加入了文化内容……渐渐地，学生们从碰到他擦肩而过到主动隔着窗户打招呼。“这既是对我教学成果的认可，也是我作为老师收到的最好的礼物。”赵子杰说。

用真诚搭建理解之桥

在国际中文教育从业者的眼中，中文是一座桥。借由这座桥，可以增进中国和其他国家民众间的理解，也可以消除其他国家的民众对中国的一些误解。

国际中文教育志愿者冯佰静在泰国任教两年，最深的感受是保持文化多样性是人类文明进步的重要动力，不同文化要相互尊重、彼此借鉴。

“我周围都是来自泰国的本土老师，在和大家相处的过程中，我对求同存异、彼此尊重有了更深的体会和了解。”冯佰静说。

在到格林纳达任教之前，李淑婷曾在蒙古国任教一年。她记得，中文专业的学生很喜欢问关于中国的问题，向学生介绍一些有关当代中国的知识就成了每节课的必备环节。

“这一年，从第一节课到最后一节课，从‘我是你们的中文老师’到‘我们是朋友’，我感受到了中文教学的魅力，也感受到了从事国际中文教育的使命感、责任感和幸福感。”李淑婷说。

国际中文教育志愿者曹发强怀揣着“为中华文化走出去贡献力量”的梦想远赴匈牙利。“革命先辈曾为寻求救国图强真理而远渡重洋，作为一名从事国际中文教育的青年，我要担负起时代赋予我们的责任，为让世界认识一个和平发展的中国贡献自己的力量。”曹发强的愿望是身处海外的国际中文教师和志愿者的共识，也是他们一直努力的方向。他们正在用实际行动挥洒汗水，奉献青春，面对三尺讲台，以满园桃李生动地诠释着这一时代追求。

（本文配图来源于中外语言交流合作中心）

(责编：李依环、熊旭)