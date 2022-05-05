过去10年间，党和政府为加快高中阶段教育普及发展出台了一系列重大政策，有力推动了普通高中改革发展。

2014年《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，以高考改革引领普通高中改革发展。2016年，教育部等四部委共同印发《高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)》，重点支持经济欠发达地区高中教育普及。2019年，《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》及时出台，为加快推进普通高中改革发展提供强大政策支持，也为普通高中改革发展提出新要求。2021年底，教育部等九部门联合印发《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，2022年初教育部印发《普通高中学校办学质量评价指南》，以及近年来党中央国务院颁布的一系列基础教育改革与发展文件，都促进了普通高中的全面发展，为全面提升国民整体素养和为国家现代化建设输送高质量后备人才奠定基础。

在高中普及目标实现基础上，各地普通高中教育呈现高质量发展趋向。上海市于2014年起率先试点新高考，在全市实施特色高中建设，山东省实施高中教育优质发展战略、“特色高中建设计划”和积极探索普职融通的高中学校改革，辽宁省2017年10月制订“辽宁省高中阶段教育普及攻坚计划的实施意见(2017-2020)”，着力追求高中阶段教育高水平内涵发展、高标准均衡发展和高质量多元发展。这些省市的改革为其他地区作出了示范。

当前，我国各地普通高中学校表现出积极进取和不断创新的改革努力，大力推进普通高中育人改革。一直以来，普通高中改革始终被认为是一个最“难啃”的领域，但本人10年间从事研究和参与咨询的亲身经历告诉我，随着普通高中发展政策日益明晰，各地及其普通高中学校改革动力与创新活力将得到更大释放；在新发展理念指引下，普通高中教育的高质量发展新格局将与整个国家教育现代化发展新格局同步实现，普通高中高质量发展将成为教育领域的又一中国示范。

(本报记者靳晓燕 整理)

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