新华社济南5月4日电(记者邵鲁文、吴书光)最近，41岁的青岛海尔工业智能研究院有限公司标准总监任涛林迎来一件喜事——获评工业互联网工程技术正高级工程师。

“三百六十行，行行出状元。”在任涛林看来，开展工业互联网职称评审，贴合人才成长需求，有利于推动新产业发展。

“新职业职称评审，不仅是取得了一个职称，更多的是获得了各种政策支持和参与各类培训的机会，能够更好地在工业互联网领域‘施展拳脚’。” 任涛林说。

随着互联网、大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的“四新”经济蓬勃兴起。不过，新兴职业没有纳入职称评价体系，从业人员普遍面临申报无门的窘境。2016年实施的《关于深化职称制度改革的意见》提出，探索在新兴职业领域增设职称系列，给广大新兴领域人才打开了职称的大门。

近年来，中国多个省份打破职称评定壁垒，在人工智能、工业互联网、快递工程、技术经纪等领域推出一批职称。例如，吉林省在新职业(新业态)职称评审中，增设人工智能、物联网、大数据、网络营销等12个新专业；北京市推出科学传播专业职称；上海市推出快递工程技术职称；山东推出物联网工程技术、智能制造工程技术职称等……

山东龙立电子有限公司主要从事高端电连接器的研发与生产。去年，包括企业创始人高文彬在内的8名专业技术人员，获评智能制造工程师职称。

“新职业的职称设置针对性很强，为长期在一线钻研的专业技术人员拓宽了职称晋升通道。”高文彬说，开展这类职称评审有利于为企业培育和集聚一批智能制造领域高端人才。

中国人事科学研究院人才理论与技术研究室主任孙锐说，设置新职业职称，拓展了大量新兴行业专业技术人才的发展通道。

记者注意到，在职称评定的规则制定上，各地坚持“破四唯”与“立新标”相结合，让职称评定贴近产业、贴近实践。

获评快递工程高级工程师职称的滕州申通快递有限责任公司总经理赵文宏告诉记者，她本以为自己不符合传统评职称所需要的学历、论文等硬条件，一度不敢报名；但申报后发现，职称评审更注重“实绩”导向，让能力、业绩“说了算”。

“在新产业职称评审中，打破唯学历、唯论文，结合人才成长规律和对行业的贡献，分行业制定评价标准。”山东省人力资源和社会保障厅副厅长周春艳说，山东还积极邀请新兴产业各方参与，在以业内专家为主制定职称评价标准的基础上，大力支持企业以及行业协会学会参与标准制定。

四川省在推出中国首批工程技术系列网信专业职称后，同样破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”倾向，增加项目成果转化、技术推广等评价指标，将技术报告、课题研究报告、课题验收报告、标准规程制定、获奖情况、应用决策等纳入代表性成果，体现重业绩、重实践、重社会评价的特点。

为避免职称评审从初级到高级“一步步爬台阶”，多地还建立职称评审“直通车”，明确符合条件的高层次人才，可直接申报高级职称。

山东等省份还支持新产业中的高级职称人才申报产业领军人才等各类人才工程，鼓励参加青年国际人才培养计划或者企业高级管理人才培养计划，给予财政资助，为新产业人才就业创业提供全方位保障。

去年，威海拓展纤维有限公司工程师朱有欣获评碳纤维复合材料工程的高级工程师，申报科研项目不用再使用工程技术的职称证书，申报过程更加顺畅。

“我和同事都很高兴，拥有自己从事行业的职称证书，在申请与碳纤维相关的科研项目上，更有说服力了。”朱有欣说。

北京大学人力资源开发与管理研究中心主任萧鸣政说，在创新创业浪潮中，及时设置和评选新职称，必将激发人才集聚发展的源源动力。同时应建立职称动态调整机制，让新兴专业人才得到科学的评价、引导和激励，为创新驱动发展提供更加坚实的人才保障。

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