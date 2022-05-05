本报记者 周姝芸

很多中国留学生关心出国前离校时的人事档案应该存放在哪里，回国后如何进行学历学位认证，针对以上问题，日前，教育部留学服务中心进行了回应。

学生的人事档案是记载人生轨迹的重要材料，也是人事管理和服务的依据。关于出国前留学人员的人事档案存放问题，教育部留学服务中心表示，根据相关规定，严禁个人保管自己的档案，高中或者大学毕业后应把档案存放至户籍地档案保管机构，例如人力资源公共服务中心、人才中心等。档案存放至户籍地档案保管机构后，如想把档案转至教育部留学服务中心留学人员档案室，可登录教育部留学服务中心网上服务大厅在线申请。

值得注意的是，在留服中心存档只是存放路径之一，档案存放在户籍地档案保管机构是可以的，且留学期间档案和户口最好在同一地，方便办理各项手续。无论留学生们把档案存放在哪里，都不会影响学成回国后办理学历学位认证、就业报到等相关业务。

留学回来后，是否都要做学历认证？对此，教育部留学服务中心做出解释，国（境）外学历学位认证是一项社会服务，不具备强制性。留学生可以根据自己的实际需要，自愿进行申请。教育部留学服务中心可根据申请人的自主申请，依据《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》对境外颁证机构的合法性、文凭证书的真实性、国（境）外文凭证书与我国学历学位的对应关系提供咨询意见，以便于协助申请人满足在国内进行升学及就业等相关需求。

据了解，目前国（境）外学历学位认证服务已变成在线申请方式，不需要到现场提交材料。申请人可以登录http：//zwfw.cscse.edu.cn/进行注册、上传相关材料并提交认证申请和缴纳认证费用。认证结果也会以电子证书的形式发放，不再提供纸质证书。申请人可登录教育部留学服务中心网上服务大厅，查看认证材料清单。需要注意的是，部分国家的学历学位认证申请需要学生提供额外的材料，请仔细对照相关留学目的国的特殊材料要求，保存好相关材料。

新冠肺炎疫情暴发以来，部分海外院校正常教学秩序受到严重冲击，大量中国留学人员无法正常继续学业。对此，教育部留学服务中心根据疫情形势发布了学历学位认证有关说明。说明指出，受疫情防控影响，留学人员无法按时返校而选择通过在线方式修读部分课程，以及因此导致的其境外停留时间不符合学制要求的情况，不作为影响其获得学位学历认证结果的因素。

不过，教育部留学服务中心明确表示，坚决反对部分境外院校和中介机构以营利为目的，假借疫情突击增开大量在线课程。按照《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》有关精神，此类文凭仍不在中心认证范围内。借此提醒广大留学人员，登录学校官方网站查看课程信息，谨慎甄别，警惕入学要求过低或者学制过短的课程，谨防上当受骗、利益受损。

(责编：李依环、何淼)