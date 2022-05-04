广州白云机场关联疫情新增本土感染者降至个位数。广州市卫生健康委员会3日下午通报，该市将统筹提供免费核酸检测，便于返岗返学检测需求。

5月2日12时至3日12时，此次广州白云机场关联疫情新增3例新冠病毒本土感染者；其中，确诊病例2例、无症状感染者1例；均为集中隔离排查发现。

截至目前，此次疫情累计报告新冠病毒本土感染者99例，无危重、重症病例。

广州市卫生健康委副主任陈斌表示，在此次疫情防控最关键的几天里，为跑赢奥密克戎变异株的传播速度，该市采取昼夜不间断排查方式，民众连夜下楼进行核酸检测。陈斌对防疫所造成的不便表示歉意，也对公众的理解与支持表示感谢。

“五一”假期临近尾声，出行市民将陆续返穗。陈斌提醒，根据该市现行防控政策，14天内有中高风险地区所在地市旅居史的来(返)穗人员，需提供“健康码”绿码和48小时内核酸检测阴性证明；所有省外来(返)穗人员，应该在抵穗后在机场、火车站、公路客运站就地检测核酸，或24小时内尽早就近进行一次核酸检测，并于12小时内向居住地社区报告，“在穗核酸检测结果未出前，建议居家不外出。需进行健康监测或居家隔离，以及需要连续核酸检测的人员，严格按照指引接受健康管理措施。”

为方便公众假期后返岗返学核酸检测，广州将于5月4日，统筹2万余名医护人员，在全市开设4639个核酸采样点，23137个采样单元，为公众提供免费核酸检测服务。

广州市交通局当日通报，4月30日至5月2日，该市铁路、公路、民航三种运输方式旅客到发总量为112.8万人次，相较2021年“五一”同期下降73.6%；全市13个重点收费站同期监测到的出入城总车流量同比分别下降31.9%、34.7%。预计旅客返程高峰将出现5月4日，但高速公路整体运行压力将小于往年同期。

据悉，该市已在机场、铁路和重点公路客运站等交通场站均设置了核酸检测点。(王华 张恒源)

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