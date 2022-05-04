北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会新闻发言人李奕3日在疫情发布会上通报，“五一”假期后，全市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停到校上课一周(5月5日至5月11日)，具体返校时间根据全市疫情形势综合研判后确定。

此外，北京市各高校严格进出校园管理，校内住宿师生员工原则上不再出校，对于因就医、求职、实习等特殊原因确需出校的，要严格审批，出校人员做到“两点一线”，全程做好防护，签署个人承诺，加大核酸检测频次。

中小学幼儿园等推迟返校一周

李奕介绍，“五一”假期结束后，北京市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停到校上课一周(5月5日至5月11日)，具体返校时间根据全市疫情形势综合研判后确定。推迟返校期间，“北京市空中课堂”“京学通”等市级平台将持续做好线上教学服务和保障。

他指出，各区要“一校一策”做好线上教学安排，各校要制定详细方案，安排好各年级各班级居家学习课表，确保学生线上学习与线下学习无缝衔接，稳定有序。针对初高三年级，要求各区各校要有专门的工作方案，切实做好中高考前在线辅导、答疑和模拟练习等相关工作；要利用线上教学的优势，加强对学生的个性化辅导，分科、分层、分类进行，提高复习的精准性、有效性。

加强与毕业年级学生沟通

李奕提到，北京要求学校教职员工正常履职。学校教职员工要围绕学生线上教学和线上答疑辅导等工作履职尽责，具体工作方式、工作地点由学校具体安排。

他特别强调，学校要指导教师做好孩子的心理辅导工作，进行多种方式谈心谈话、沟通交流，持续了解孩子在疫情变化背景下的思想状况，正确认识教学安排调整的初衷，主动适应，乐观应对。特别是要加强与初高三毕业年级孩子的沟通，引导同学们不着急、不焦虑。加强对家庭教育的指导和帮助，家校协同安排好孩子的居家学习生活。各学校、各年级组、各班级要有重点地做好班内家长学生工作。

做好核酸检测和健康监测

李奕表示，北京各学校要做好核酸检测和健康监测。按照全市统一部署，全覆盖、高质量完成5月3日、5月4日、5月5日连续三天核酸检测。

他再次提示家长和学生，一定要在相对应的时间节点配合完成核酸检测，最大限度筛查风险隐患，遏制疫情传播风险；各区和学校要坚持师生身体健康“日报告”“零报告”制度，监测好师生和共同居住家庭成员的身体状况、出行情况、风险接触情况等，同时引导学生保持适度的锻炼，合理作息，科学饮食，强身健体，增强抵抗力和免疫力。

体育中考将合理调整组织方式

李奕提到，按照教育教学安排，初高三的学生目前可能正处于一模、二模考试的阶段，他请广大家长和同学放心，各区、各学校将会通过线上线下结合等多种方式，做好相关安排，努力达到复习和诊断问题的效果。对于5月份马上就要进行的初三体育中考现场考试，将坚持以学生为本，按照健康第一、安全组织、公平公正的原则，视疫情情况，合理安排考试时间，避免人员交叉、聚集；合理调整考试组织方式，或采取统一集中组织方式，或到考生所在学校内组织测试，最大限度方便考生、降低风险。届时各区还会有详细的安排，也会通过学校通知到考生和家长。

高校师生员工原则上不出校

李奕表示，北京严格高校师生员工进出管理。校内住宿师生员工原则上不再出校，对于因就医、求职、实习等特殊原因确需出校的，要严格审批，出校人员做到“两点一线”，全程做好防护，签署个人承诺，加大核酸检测频次。压缩教职工到校率，倡导线上办公。校外师生员工因行政办公、教学科研等任务需要进校的，要严格审批，入校持48小时内核酸检测阴性证明。

同时，各高校严格校内家属区人员管理。校内家属区居住人员进出校门要严格管理，查验48小时内核酸检测阴性证明、健康宝、行程码等，督促减少不必要的外出。结合学校实际，做好家属区与学生学习生活区域物理隔离，最大限度减少与校内师生的时空交集。

此外，有关部门将加强师生员工教育引导和关心关爱。加强对师生员工包括离退休人员的政策宣传、思想引导，保障校内物资供应，及时回应师生关切，确保在校师生员工正常生活秩序。(徐婧)

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