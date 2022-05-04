五四青年节前夕，习近平总书记向全国各族青年致以节日的祝贺，希望全国广大青年牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩！

“中国的青年运动有很好的革命传统，这个传统就是‘永久奋斗’。”遥想百年前，中国共产党的创始人、党的中坚力量中青年英雄辈出；遥想百年前，以先进青年知识分子为先锋的五四运动，掀开了中国新民主主义革命的大幕；遥想百年来，中国青年积极投身党领导的革命、建设、改革伟大事业，奋进新时代，一路接续奋斗、凯歌前行。无论过去、现在还是未来，中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量！

奋斗是新时代中国青年最鲜明的底色。“嫦娥团队”“天问团队”“神舟团队”“北斗团队”等多支中国航天人才队伍，平均年龄都在30至40岁之间；在北京冬奥会1.9万名赛会志愿者中，35岁以下青年占到94%，在校大学生是主要力量；自2003年启动的大学生志愿服务西部计划已累计招募了41万余名高校毕业生和在读研究生，在2000多个县（市、区、旗）基层服务。各行各业的中国青年，在祖国的每一处角落，以不同的方式唱响了建功立业的时代旋律。

新时代是追梦者的时代，也是广大青年成就梦想的时代。立足新时代新征程，青年更应该成为勇往直前的开拓者、探索者、奋斗者、建设者。今天，中国青年处在中华民族发展的最好时期。我们已全面建成小康社会，解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，拥有长期稳定的社会环境，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，向着第二个百年奋斗目标进军的号角已经吹响，给予了广大青年无限可能和奋斗机遇。

功成不必在我，功成必定有我。面对建功立业的人生际遇和“天将降大任于斯人”的时代使命，广大青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中。

奋斗者，正青春！广大青年要坚定不移听党话、跟党走，把个人理想追求融入实现中华民族伟大复兴的奋斗历程中，在奋进新征程、建功新时代中展现青春担当，成长为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩！

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