原标题：清华大学：校史档案里的传承回响

“上午六点钟早起、洗脸、吃饭、料理本日应作之事、阅报、写日记……”1961年1月的某一天，一位名叫汪鸾翔的清华老先生用工整的毛笔字在稿纸上写下了自己一天的安排。

时间过去了60多年，如果没有人发掘，这张泛黄的旧稿纸也许还躺在档案馆的故纸堆里，“不见天日”。

2020年初，一期名为《老先生和学霸姐妹花的工作计划表》的短片播出，引发社会广泛关注。短片介绍了两组清华大学校史馆展品，一组是2011年清华大学本科生特等奖学金获得者马冬晗、马冬昕姐妹的笔记本和工作计划表，另一组就是前文提到的清华大学校歌歌词作者汪鸾翔先生的这张日程表。两组展品的年代虽然相隔了半个世纪，但是体现出的严谨、勤奋的学风却是一脉相承。这个短片的策划者是承接了中国科协学风建设资助计划项目、正在积极建设“学风涵养工作室”的清华大学校史馆。

在史料中追寻传承

“这期短片呈现的是清华人对学风的传承，借助档案史料和实物展品，学风传承有了载体，不同时代的学人之间仿佛发生了跨越时空的对话。”在接受科技日报记者采访时，清华大学校史馆副馆长卢小兵解读了这期短片背后的“匠心”。

“这期短片是‘档案背后的学风故事’系列短片中的一期，该系列共有5期短片，主题都是学风的代际传承。例如通过不同年代清华师生的笔记、教案和手迹，展示优良学风在一代又一代清华人身上的传承，潜移默化、润物无声。每个故事都由校史馆的展品引入，例如我们从李政道的一份电磁学试卷入手，讲述‘大师之师’叶启孙对学生实验操作的严格要求。从朱自清与梁思成在报纸上的君子之辩，讲述他们对学问严谨审慎的态度。通过挖掘档案史料和实物背后的故事，学风的内涵显得更加真实，更有‘触感’。”卢小兵介绍说。

她表示，校史是一座宝库，在浩如烟海的史料档案和展品当中，有许多生动的故事和案例，值得深入挖掘。

用校史为学风破题

“校史和学风有着密切联系，做校史就不可能不讲学风，学风的形成和传承就是校史的一部分。”清华大学档案馆馆长、校史馆馆长范宝龙说。

1985年，清华大学时任党委书记李传信用“严谨、勤奋、求实、创新”八个字归纳了清华学风的内涵。当年，范宝龙正在清华大学自动化系学习，并开始从事学生工作。他回忆说，这八个字的提出，既是对清华历年来形成的优良学风的总结，也是对时代大潮的回应。范宝龙说：“改革开放之初，社会上出现经商热，这对大学也有所影响。李传信提出的这八个字是经过深思熟虑的，从20世纪二三十年代的老清华，到新中国成立后的新清华，再到改革开放新时期，严谨始终放在清华学风的第一位。”

范宝龙表示，30多年之后，清华大学已经进入新的百年，中国特色社会主义进入了新时代。在新的时代背景下，如何传承学风也成了新的命题。此外，随着中国科研事业、高等教育事业的急速发展，又出现了学术不端、学风不正等问题，通过校史的宣传教育，弘扬优良学风，具有很强的现实意义。

学风是校史展览中的长期命题

挖掘和发挥历史档案史料的独特价值，是讲好学风故事的前提。范宝龙梳理了近年来清华大学校史馆参与学风建设活动的基础和脉络：从2015年开始，清华大学校史馆和档案馆联合启动了“清华史料和名人档案征集工程”，收集校友和校友家人捐赠的史料、档案、文献、实物等，该工程已经连续进行了6年。2019年，清华大学开展“学风建设年”活动，校史馆、档案馆联合教务处、研究生院等部门举办“严谨、勤奋、求实、创新——清华大学优良学风档案史料展”，因深受师生欢迎，展期从原定的两三个月延长到一年。在此基础上，校史馆与清华大学电视台合作，策划制作了“档案背后的学风故事”系列短片，成为该校参加中国科协学风建设资助计划项目的重要成果之一。

“属于学风建设资助计划项目的‘学风涵养工作室’，与校史馆的常态化运转十分契合，这也是我们申报这个项目的初衷。学风是校史展览中的一个长期命题，我们的作品并不只有短片，还有每年推出的多个专题展览，全方位展示清华学风和科学家精神。但视频短片确实是一种很不错的表达和传播形式，让我们能够更贴近受众，向全社会展现和传播清华的优良学风。”范宝龙总结说。(实习记者 孙明源)

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