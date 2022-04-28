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全国学前三年毛入园率达88.1%

学前教育实现基本普及

2022年04月28日05:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月27日电  （记者丁雅诵）记者日前从教育部了解到：2021年全国幼儿园在园幼儿数达到4805.2万人，比2011年增加1380.8万人，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现基本普及。

　　据介绍，2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%，有力保障了不断增加的适龄幼儿入园需求。中西部和农村发展最快，全国新增的幼儿园，80%左右集中在中西部，60%左右分布在农村。

　　2021年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到24.5万所，占幼儿园总量的83%，其中公办园12.8万所，比2011年增长了149.7%。2021年农村普惠性幼儿园覆盖率达到90.6%，每个乡镇基本办有一所公办中心园，大村独立办园、小村联合办园；适应城镇化进程，不断扩大城镇普惠性资源，特别是全面开展了城镇小区配套幼儿园治理，共治理2万多所幼儿园，增加普惠性学位416万个。

　　此外，学前教育教师素质明显提高，2021年全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，专科以上学历的园长及专任教师占比达到87.8%。

　　统计数据显示，我国学前教育教师培养规模不断扩大，2021年，全国开设学前教育专业的本专科高校有1095所，毕业生达到26.5万人，为持续补充幼儿园师资提供有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月28日 04 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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