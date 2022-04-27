人民网北京4月27日电 （记者何淼）在教育部今天举行的新闻发布会上，中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯表示，《中华人民共和国职业教育法》（以下简称《职业教育法》）修订通过，这是我国职业教育事业发展中的一件大事，必将对更好推动现代职业教育高质量发展产生深远意义。

方乃纯指出，新修订的《职业教育法》赋予了工会、中华职业教育社等群团组织法律义务和职责，包括参与制定职业教育专业目录和相关职业教育标准，开展人才需求预测、职业生涯发展研究及信息咨询，培育供需匹配的产教融合服务组织，举办或者联合举办职业学校、职业培训机构，组织、协调、指导办学等。作为群众团体，中华职教社使命在身，责任在肩，将坚决把增强群团组织的“政治性、先进性、群众性”要求与参与支持职业教育工作有效结合，做好《职业教育法》的学习宣传与贯彻落实。

方乃纯表示，中华职教社接下来将从以下几个方面认真学习宣传和贯彻落实新版《职业教育法》，积极参与支持职业教育工作。

一是统一思想、凝聚共识，做好《职业教育法》的学习宣传。二是发挥群众团体的政治作用，做好团结引领工作。三是发挥职教团体的专业优势，做好各项业务工作。四是发挥民间组织的灵活机制，做好对外交流工作。

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