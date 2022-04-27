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职校实习学生成廉价劳动力？教育部：从法律角度杜绝

2022年04月27日15:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月27日电 （记者何淼）在教育部今天举行的新闻发布会上，教育部政策法规司副司长王大泉在回答记者提问时表示，此次新修订的《职业教育法》针对个别地方出现的将职校实习学生当作廉价劳动力的现象，通过三个方面作出了明确的规定。

第一，明确了学生在实习期间的权利和实习单位的义务。新《职业教育法》中明确，接纳实习的单位要保障学生在实习期间按照规定享有休息休假、获得劳动安全卫生保护、参加相关保险、接受职业技能指导等权利，明确对上岗实习的要签订实习协议，并给予适当的劳动报酬。

第二，明确了学校责任。新《职业教育法》要求职业学校加强安全生产教育，明确实习实训的内容和标准；特别明确禁止学校安排学生从事与其所学专业无关的实习实训；禁止学校违反相关规定，通过人力资源服务机构、劳动派遣机构或者非法从事人力资源、劳动派遣的组织和个人来组织、安排、管理学生的实习实训；禁止学校以介绍工作、安排实习实训等名义违法收取费用。

第三，明确了违法的处罚责任。新《职业教育法》第六十六条，对侵犯学生实习期间权益的法律后果做了专门规定。用人单位侵害学生权利的，要依法承担相应的法律责任；职业学校违规安排学生实习实训的，要由教育等部门责令改正，没收违法所得，并处以相应的罚款；人力资源服务机构等单位或个人违规从事中介业务的，由人社等相关部门责令改正，没收违法所得，并处以相应的罚款。

下一步，教育部门将会同有关部门落实法律规定，加强执法，切实保障学生的权益。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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