新华社评论员

原标题：新华社评论员：办好思政课这门立德树人的关键课程

在五四青年节即将到来之际，习近平总书记来到中国人民大学考察调研，观摩思政课智慧教室现场教学，倾听讲授并参与讨论。总书记从培养担当民族复兴重任的时代新人的战略高度，强调“‘为谁培养人、培养什么人、怎样培养人’始终是教育的根本问题”，为我们办好思政课、做好新时代思想政治工作指引正确方向、提供行动指南。

思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。习近平总书记一直高度重视思想政治工作。“在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思政课非常必要”“引导学生扣好人生第一粒扣子”“思政课建设要向改革创新要活力”“让思政课成为一门有温度的课”……党的十八大以来，习近平总书记发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示，系统、科学、深刻回答了事关新时代学校思政课建设的一系列方向性、根本性问题，推动思想政治工作不断开创新局面、迈上新台阶。

育人之本，在于立德铸魂。思想政治工作从根本上说是做人的工作，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。办好思政课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，开展马克思主义理论教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当开路先锋、争当事业闯将。思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，不断改进创新，把道理讲深、讲透、讲活，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲。”问题是时代的声音。当前，坚持和发展中国特色社会主义理论和实践提出了大量亟待解决的新问题，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，世纪疫情跌宕反复，改革发展稳定任务艰巨繁重，前进道路上的艰难险阻层出不穷、前所罕有。越是“乱花渐欲迷人眼”，就越要“乱云飞渡仍从容”。在新征程上风雨无阻向前进，更加需要加强思想政治工作、办好全社会的“大思政课”。要突出问题导向，积极回应群众关心的重点难点问题，在正本清源、明辨是非中有效解疑释惑、不断凝聚共识。要创新形式手段，丰富渠道载体，用好红色资源，紧密结合现实生活和经济社会发展实践，形成学校、家庭、社会协同推动思政课建设的合力。通过生动鲜活、入脑入心的“大思政课”，讲清楚“是什么”“为什么”“怎么办”，进一步统一思想、坚定信心、激发力量，就能更好地提振全社会的精气神，团结14亿多人民在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。

为党育人、为国育才。我们党立志于中华民族千秋伟业，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，办好思政课这门立德树人的关键课程，培养造就更多堪当民族复兴重任的时代新人，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：郝孟佳、熊旭)