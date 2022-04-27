原标题：学前教育这十年：公益普惠底色更加鲜明

人生百年，立于幼学。党的十八大以来，学前教育改革发展牵动千家万户。

“这十年，我国学前教育取得跨越式发展，普及水平位列世界中上行列，广大适龄幼儿享有公平接受学前教育的机会；这十年，学前教育资源发生格局性变化，公益普惠底色更加鲜明，人民群众幸福感、获得感显著增强；这十年，学前教育治理体系不断完善，办园水平显著提升，为提高国民素质、建设教育强国奠定了坚实基础；这十年，学前教育始终立足国情、勇于创新，创造了中国特色的学前教育发展经验，为世界贡献了中国方案。”

在4月26日教育部召开的首场“教育这十年”“1+1”系列发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚如是总结。

破解“入园难”，普及水平大幅提高

十年来，中央作出全面系统重要部署。党的十八大提出“办好学前教育”，党的十九大要求在幼有所育上不断取得新进展；2018年印发《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，进一步明确了学前教育公益普惠基本方向，提出了推进学前教育普及普惠安全优质发展的重大政策举措。国家连续十年实施行动计划，中央财政设立支持学前教育发展专项资金，实施了一系列学前教育重大项目。

吕玉刚表示，社会各界逐步形成广泛共识，各级党委、政府及相关部门更加认识到“投资学前教育就是投资未来”。

围绕破解“入园难”，不断扩大学前教育资源供给，确保“有园上”。十年来，学前教育资源总量迅速增加，2021年全国幼儿园数达29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%，有力保障了不断增加的适龄幼儿入园需求。毛入园率持续快速提高，2021年全国幼儿园在园幼儿数达4805.2万人，比2011年增加1380.8万人，全国学前3年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现了基本普及。中西部和农村发展最快，全国新增的幼儿园80%左右集中在中西部，60%左右分布在农村。

在南京，这十年市本级财政年均投入近3亿元，专项用于实施“三项工程”：实施增量工程确保“有园上”，实施惠民工程确保“上得起”，实施提优工程确保“上得好”。

“越来越多的南京家长乐于选择‘家门口的幼儿园’了。”南京市教育局局长孙百军说。

破解“入园贵”，普惠资源广泛覆盖

十年前，我国九年义务教育实现全面普及、高中阶段快速发展、高等教育进入了大众化阶段，学前教育成为我国教育最大的短板。

“事实上，所谓‘入园难’是‘入公办园难’，各地公办教育资源短缺，‘入园贵’是‘入优质民办园贵’。解决‘入园难’‘入园贵’的治本之策，是坚持学前教育公益普惠的发展方向，加快发展公益普惠性学前教育。”北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇表示。

围绕破解“入园贵”，着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，实现“上得起”。2021年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到24.5万所，占幼儿园总量的83%，其中公办园12.8万所，比2011年增长了149.7%，充分发挥了公办园兜底线、保基本、平抑收费、引领方向的重要作用。2021年全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到87.8%，比2016年增长20.5个百分点（2016年开始统计普惠性幼儿园在园幼儿占比），其中12个省份超过90%，有效保障了绝大多数幼儿享受普惠性学前教育，普惠水平大幅提升。

吕玉刚介绍，全国坚持“政府投入为主，家庭合理分担”，学前教育经费投入机制不断完善。十年来，财政投入力度持续加大，2020年全国财政性学前教育经费为2532亿元，比2011年的416亿元增长5倍，财政性教育经费占比从2011年的2.2%提高到2020年的5.9%。中央财政支持学前教育发展专项资金十年累计投入超过1700亿元，有效拉动了地方财政投入的快速增长，为学前教育发展提供了有力保障。

从中央到地方，加快学前教育发展的政策措施力度前所未有。“其中抓住了三个关键环节：一是抓投入，特别是中央财政设立专项资金，带动地方不断加大财政投入；二是扩资源，采取措施大力发展公办园，强化城镇小区普惠性幼儿园配套建设，积极扶持普惠性民办园，鼓励企事业单位、农村集体办园；三是强队伍，出台加快幼儿园教师队伍建设的一系列政策。”张志勇认为。

破解“小学化”，保教质量明显提升

作为一名在一线工作35年的幼儿教育工作者，成都市第十六幼儿园园长余琳参与了学前教育的历次改革，感受到了学前教育品质的巨大飞跃，经历了学前教育从“公益普惠”到“优质普惠”再到“幼有善育”的发展历程。

“这十年，我们充分认识游戏对幼儿成长的巨大价值。”余琳感慨。她讲了亲身经历的小故事——看到操场上黄桷树的落叶，孩子们自发地玩起了下落叶雨、打落叶仗的游戏。教师抓住这一契机，引导家长共同参与，支持孩子们围绕落叶开展了近一个月的游戏活动。从简单玩玩而已，到用落叶铺路，再到为几百片落叶编号，他们研究为什么刚落下的叶子是润泽的但几小时后就干枯了？幼儿园有多少种不同的树叶？一片片小小的树叶承载了一个个有趣的游戏，蕴含了一个个值得探究的问题，组成了无声但有意义的教育世界。这就是“以游戏为基本活动”的教学日常，把学习融入孩子们的生活，自信写进了孩子们的心灵。

围绕破解“小学化”，全国坚持学前教育内涵建设与事业发展同步推进，力保“上好园”。吕玉刚介绍，十年来，科学保教理念深入人心，专业指导持续加强，教育部先后印发《幼儿园教育指导纲要》《3~6岁儿童学习与发展指南》等一系列文件，建立了比较完善的指导体系，为科学保教提供强有力的专业引领。深入开展“小学化”专项治理，积极推进“幼小衔接”攻坚行动，大力推广以“安吉游戏”为代表的典型经验，不断完善学前教研体系，推动“以游戏为基本活动”有效落实，有力促进幼儿身心健康成长。

与此同时，十年来教师培养规模不断扩大，2021年，全国开设学前教育专业的本专科高校有1095所，毕业生达到26.5万人，为持续补充幼儿园师资提供了有力支撑。教师配备基本达标，生师比从2011年的26:1下降到2021年的15:1，基本达到了“两教一保”的配备标准，师资短缺问题得到有效解决。教师素质明显提高，学历结构进一步优化，2021年专科以上学历的园长及专任教师占比达到87.8%，比2011年提高了24个百分点。连续实施幼儿园教师“国培计划”，2012年至2020年累计投入43亿元，培训幼儿园教师超过243万人次，教师专业水平明显提升。

教育的事情必须遵循人的身心发展规律。张志勇表示，学前教育一系列政策文件的出台、多个治理行动的开展、持续多年的科学育儿知识宣传等工作，都是在尊重规律的基础上做出来的，也是在尊重规律的基础上持续推进的，这是幼儿健康快乐成长的重要前提和保障。

（本报记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)