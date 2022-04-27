原标题：手工“望远镜”圆了孩子们的“星空梦”

“原来月亮上没有小兔子呀”“月亮上怎么都是坑”“月亮变大了”……一群孩子围着一台望远镜，欢快地讨论着。

这里不是天文观测台，而是河南洛阳栾川的大山里。这架“天文望远镜”是当地一名非遗传承人用木头“手工”打造的。

“我制作的有木桌椅、木水杯、木玩具……还有这架天文望远镜！”近日，在河南省栾川县庙子镇卡房村，36岁的王耀斌说，2020年，他偶然在网上的一条视频里看到，国外有人将天文望远镜放置在路边供人使用，于是他突发奇想，打算自己用木头做一架天文望远镜，顺便检验自己的手艺。

有了这个想法，王耀斌开始在网络上搜集望远镜的制作方法，加入了不少自制天文望远镜交流讨论组。“大家都是天文爱好者，只有我是一名木匠。”王耀斌笑着说。讨论组里的朋友听说他准备用木头做一架天文望远镜，纷纷表示好奇与期待，并且为他提供了不少帮助。

历经两个月的摸索与调整，王耀斌最终做好了这架道布森式天文望远镜。

“最难的地方就是调焦、对焦。”王耀斌说，由于通过望远镜的镜头只能看到很小一片星空，想找到月亮需要不断地调整望远镜的位置、角度等。每更换一次位置，就需要重新调焦、对焦。“细微的差别，看到的效果就天差地别。”王耀斌说。

天文望远镜做好后，王耀斌和徒弟们特意挑了一个晴朗的夜晚，把它搬到了卡房村小学，让孩子们看月亮。“村小学非常支持，早早地组织好了孩子们，等着望远镜的到来。”王耀斌说，很多孩子还够不到目镜，只能站在小板凳上看月亮，让他感受到了孩子们对星空的渴望。“听着孩子们看到月亮后的欢笑声，心里涌出了一股骄傲与满足！”王耀斌说，希望通过这架天文望远镜，点亮山里孩子们的“星空梦”，也希望通过这件事，能让孩子们亲近大自然，亲近浩瀚的星空。

“现在这架天文望远镜的底镜是150mm的，看月亮‘绰绰有余’。”王耀斌说，下一步，他打算自己磨制镜片，制作500mm规格的底镜，这样就可以让孩子们看到更遥远的星空。

王耀斌原是一名土建工程师，2015年他辞掉工作，回到家乡栾川县当起了木匠。出身木匠世家的他，凭借着刻苦钻研，木作手艺日益精湛，成为市级非物质文化遗产“豫西小木作”的传承人之一。回到村里这些年，王耀斌一边提升技艺，一边琢磨着如何将“豫西小木作”传承弘扬下去，于是他开始在村中免费教授村民木作手艺。村里的很多年轻人都成了王耀斌的“得意弟子”。王耀斌的妻子肖冷妹目前正在学习大漆工艺，夫妻两人打算办个非遗培训班，教大家制作木器、漆器，让非遗丰富群众的生活，同时增加收入。他还与十几名和他一样从城市回到栾川县的家乡人一起，组建了一支名为“乡村‘文艺复兴’人才发展中心”的乡创团队，希望以集体的力量，各尽所能，为建设家乡贡献力量。

“通过小小的镜头，让大山里的孩子们看到无限的宇宙。目之所及的每一颗星星，都会在孩子们的心里埋下一粒求知的种子。”王耀斌说。

（本报记者 王胜昔 本报通讯员 梁笑宇）

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