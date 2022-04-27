原标题：科特派李新岗： 把硬科技种进枣园，让冬枣夏季也飘香

李新岗团队在黄河滩区成功种植冬枣，并不断在发展中总结经验，在科技革新中寻找突破。如今，陕西大荔县冬枣种植面积达到了42万亩，总产量50万吨，年产值突破60亿元，占全国的市场份额超过三分之一，大荔县也成为了“中国冬枣第一县”。

陕西的大荔冬枣，皮薄肉脆、甘甜清香，含有19种人体必需的氨基酸，维生素C含量是苹果的70倍，梨的140倍，营养价值被认为是“百果之冠”。如今，陕西省大荔县冬枣年产值超过60亿元，全产业链产值突破100亿元大关，中国果业品牌价值48.68亿元，全县亿元村11个。

这一串串数字背后，离不开陕西省科技特派员、西北农林科技大学红枣首席专家、国家林草局枣工程技术研究中心主任李新岗教授。

手把手教，让枣农个个都成“专家”

在大荔县，降雨曾是造成冬枣成熟期裂果损失的最大因素。果农为避免损失，在雨季之前，冬枣没有长熟的情况下就采摘上市，但这样的冬枣口感不好，消费者“不买单”，大荔冬枣销售成了难题。

长期从事红枣产业技术研究的李新岗在大荔县调研时，看到这种情况，急在心里，马上开始动手解决问题。但当时果农不相信一场培训、几个大学老师，就能够扭转大荔冬枣发展的局面。

2006年，李新岗带领团队在全国率先突破了设施冷棚冬枣栽培技术，示范田当年亩产值2万多元，不仅提高了冬枣品质，而且赢得了市场的认可。2010年，大荔县冬枣设施栽培1万多亩，亩产值约2万元，这项技术于2011年获得陕西省科学技术一等奖。

“现在，大荔种植冬枣的果农们，只要听到我们专家团去，就高兴得很！”李新岗欣慰地说。如今枣农不再盲目种植冬枣，每个农户心里都有一本“明白账”，再加上科技特派员以及专家手把手地指导，有技术加持，大荔的枣农个个也都成了“专家”。

果农对每年的收入都信心满满，朝邑镇平罗村党支部书记赵建明高兴地告诉科技日报记者：“自从有了科技特派员李新岗老师的指导，我们一不担心果子质量，二不担心销售，每年刚开园，客商就等着签单，好东西不愁卖咧。”

技术革新，让大荔成为“冬枣第一县”

种植技术随着科技发展而不断变化。2013年，李新岗通过研究，又一次突破了冬枣温棚栽培技术，同时还根据不同的地形地貌和老百姓的实际情况不断改造升级，形成了温棚、棉被棚、双膜棚、普通冷棚等四种棚型结构及其配套技术，冬枣成熟供应期也由过去的40天延长到5个月。

刚开始进行设施温棚冬枣试验的那几年，李新岗和他的团队是用汗水和技术打动了果农。一个1.5亩的标准温棚投资要9万元，投资大、效益好，但风险也很大。专家们为了攻破温棚栽培技术，冬季1、2月份，外边冰天雪地，温棚里30多摄氏度，他们拿着实验仪器边测量边记录，终于在2013年成功突破了自然降温破除休眠的温棚栽培技术。温棚冬枣也成为大荔成熟最早的冬枣，这种冬枣价格高、市场好，亩产值超过5万元。温棚冬枣栽培的风险消除了，技术得到普及和推广。

依托丰厚久远的大荔枣文化和耐盐碱特性，李新岗团队在黄河滩区成功种植冬枣，并不断在发展中总结经验，在科技革新中寻找突破。如今，大荔县冬枣种植面积达到了42万亩，总产量50万吨，年产值突破60亿元，占全国的市场份额超过三分之一，大荔县也成为了“中国冬枣第一县”。

近两年，大荔县成立冬枣相关企业及合作社300余家，1000多个销售网点遍布全国各地，直营窗口遍布北上广深等40个大中城市，远销俄罗斯、加拿大、欧美等10余个海外市场。2020年和2021年虽然有新冠肺炎疫情影响，但大荔冬枣销售仍然持续火爆，年均电商交易额近30亿元。

提起李新岗团队对于大荔冬枣产业的贡献，大荔县县委书记由建新感慨万千：“大荔冬枣是有‘硬科技’的枣。李新岗带领团队成员对冬枣设施温棚的棚体提升、光温调控、绿色防控、土壤健康等环节都赋予了更多的科技元素，冬枣设施温棚的棚体由最初的防雨棚发展到现在的日光温室、钢架棉被棚等系列新型棚体，在全国形成了独具特色的大荔冬枣设施栽培模式。”

战略规划，硬科技支撑高质量发展

在李新岗看来，作为科技特派员，除了能教当地农技推广人员技术外，更重要的是能给政府提供产业发展的建议。

“冬枣产业不能无序发展、来回折腾，发展冬枣种植一定要有战略眼光，有规划目标，更要高质量发展。”2021年5月，在中国大荔冬枣产业高质量发展大会上，李新岗如是说。多年来，他和大荔政府一起参与制定了《冬枣标准》等国家、地方标准，建立了农产品质量安全追溯系统，开展全产业链数据监测与分析，基本实现了冬枣种植的智能监控、标准化种植管理和产品溯源。

正是得益于这些规范的制度和硬科技支撑，大荔的冬枣不再只出现在冬季，每年从5月到11月都有新鲜冬枣上市。超长的货架期和错峰的销售期，保证了大荔冬枣的市场价格坚挺，并供不应求，出口迪拜的优质大荔冬枣，每颗销售价达到6元，每斤能卖到20美元。

大荔县安仁镇伏坡村冬枣示范园，日光温室亩收入8万元。5月到10月的丰收时节，走进棚中，放眼望去，硕果累累，压弯枝头。但让人奇怪的是，棚中的红色冬枣少之又少，果农解释说：“我们一般早上6—8点完成当天的采摘，10点就完成交易和分拣，接着就装车，下午运往全国市场，第二天就可到达消费者手中，新鲜上市，保证冬枣质量。棚里自然就少了熟透的红色冬枣。”

大荔县安仁镇小坡村党支部书记薛安全说：“站在小坡向东望，万亩冬枣大棚铺向天际，一车车冬枣从这里发出走向全国。但没人知道，有着‘冬枣第一村’‘冬枣亿元村’之称的小坡村，20年前却是一片贫瘠，‘渠烂、坡断、路不平，辛苦一年没收成，花钱全靠打短工。’当时的顺口溜真实而苦涩。多亏了科技特派员李新岗教授和他的专家团队对果农的指导，老百姓的日子才有了翻天覆地的变化。”

冬枣如今成了大荔枣农的“幸福果”。以前，村里劳动的大多是空巢老人，近年来，农民年龄结构发生了很大的变化，村子里30—50岁的青壮年越来越多，有的年轻人还成为了专业技术工人，除了管理自家的枣园，还到别的园子进行技术输出，一年又能多挣好几万元。

“作为一名科技特派员，一名红枣专家，我要继续贡献‘科技力量’，发挥科技特派员作用，努力成为百姓信赖的专家。”李新岗眼神笃定，充满信心。(本报记者 马爱平 通 讯 员 杨远远)

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