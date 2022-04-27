本报记者 孙亚慧

德庆玉珍来到拉萨当地学校，给孩子们上课。

德庆玉珍前往社区进行入户访谈。

在拉萨，德庆玉珍主持推动的教育项目“青墨斋”，目前已经服务了1200多名西藏女性。作为西藏民间开始较早的专注于女孩和女性教育的项目，7年多时间里，一批批女孩子的变化成长，也见证着德庆玉珍团队的汗水和付出。

不久前，德庆玉珍被授予全国三八红旗手称号。对这个浑身上下充满干劲儿和力量的藏族姑娘来说，这份殊荣是肯定、更是激励……

埋下从事教育的种子

2006年，德庆玉珍以内地西藏班文科状元的身份考入北京大学国际关系学院，获得法学学士学位。大学期间，一次跟随北大支教团前往陕西省榆林市定边县白湾子村支教的经历，在她的心中埋下了一颗未来从事教育的种子。

“那时候白湾子村风沙很大，经济条件也不好，孩子们每天放学回家要翻山越岭。虽然条件艰苦，但孩子们对知识的渴求让我忘不了。”德庆玉珍说。

大学期间，德庆玉珍曾作为实习记者，采访过西藏大学首任校长次旺俊美，那次对话同样令她深受触动。“次旺俊美校长和夫人张廷芳参与筹建了西藏大学，是西藏教育发展的见证人。教育的发展对于地方人才培养而言意义太大了！”西藏教育事业的发展，也给当地社会、经济带来了巨大改变。德庆玉珍进一步坚定了自己的发展方向——从事教育，通过教育去影响更多人的思想观念。

2011年，德庆玉珍前往美国留学，就读于纽约大学教育与社会政策专业。回国后，她始终牵挂着家乡。2015年，德庆玉珍怀揣梦想返回西藏，与北大的同学一道，创立拉萨海雕视角教育咨询公司，致力于通过教育创新推动教育公平。那时，“公益创业”在西藏还是一个新鲜概念，但她和团队成员一路坚持了下来。

用教育做支点，德庆玉珍在寻找发生改变的方式。“教育会改变人的生活，能够塑造完整人格和完整的世界观。通过我们的努力，能为创新教育贡献力量，这就是我们的创业愿景。”她说。

帮助女孩提高自我认知

德庆玉珍团队的第一个项目名叫“青墨斋”，旨在通过教授阅读和写作相关的课程，帮助女孩提高自我认知。

“我们没有选择更具有藏族文化特点的称呼来为项目命名，是因为性别议题原本也不分民族。”从第四期开始，“青墨斋”项目实现全免费，除了教授阅读、写作，团队还在不断进行新的课程设计，希望帮助学生拓宽选择路径。

为此，德庆玉珍专门请来老师，开设编程课。“教育中有时的确会存在固定的性别标签，会限制学生做出选择。我想多引入一些课程，学生也能多拥有不同的视角和体验。”德庆玉珍说，她希望有更多藏区女孩打破对自身的固有认知，进入她们曾不被看好的领域，拿出亮眼表现，变得更加自信。

“青墨斋”项目里曾来过一个非常腼腆的藏族女孩，很不自信，刚来时甚至都不敢与别人对视。经过了几个月的项目学习后，女孩的变化很明显，她可以自信流畅、逻辑清晰地站在讲台上展示自己的学习成果，还能在面对男生调皮起哄时，有理有据地勇敢反驳，这个女孩的转变让德庆玉珍印象非常深刻。

“对于藏区女孩来说，教育是涓滴成河的事，很难在短期内看到明显变化。但这7年多的时间里，我们的身边一直在发生着改变。一些藏族女性说，她们从我们身上感受到了力量，这也是我们不断努力的动力。”德庆玉珍说。

用教育传递爱与光亮

2016年，共青团拉萨市城关区委员会找到了德庆玉珍，希望她能前往拉萨市看守所，给予看守所内的未成年人以教育支持。

事实上，德庆玉珍也一直想要探索未成年人犯罪甚至有的反复犯罪背后的深层次原因，“面向未成年人犯罪的创新教育矫正，此前在拉萨缺乏足够关注，这些孩子中有的可能遭遇了成长困境。”

那一年，当地首个针对涉罪青少年群体，以政府向社会组织购买服务方式实行的创新教育矫正项目，在拉萨市看守所初具雏形。德庆玉珍与团队在课程设计中引入普法环节，并围绕家庭关系、同理心、同伴认知等重点内容开展课程，他们还向孩子家长讲述陪伴和关怀对孩子成长的意义，希望能够弥补教育环节中的缺失，让孩子拥有更完整的家庭教育环境。

如今，德庆玉珍团队已推出包含“青墨斋”“移动教室”“阳光社区”“星光计划”“护蕾行动”等在内的一系列项目。其中，“阳光社区”是城关区第一个具有西藏社区特色且系统推广的社区青少年教育项目，目前已覆盖近800名社区低收入家庭青少年；“护蕾行动”“利盾计划”等儿童自护教育活动，已覆盖拉萨、日喀则、那曲等地近万名儿童。

“我们的目标始终不曾有过改变——为西藏的弱势群体服务，关注他们的利益与诉求，倾听他们的声音与关切。”德庆玉珍的团队也从最初只有二三人，发展为如今十余人的规模，他们都是西藏本地的藏族同胞，有的则特意赶到拉萨学习，希望将这种模式带回家乡。

“用教育传递爱与光亮”，德庆玉珍坚定地说。雪域高原见证着这份热爱与坚持。

(责编：郝孟佳、熊旭)