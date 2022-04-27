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全国学前三年毛入园率达88.1% 学前教育实现基本普及

2022年04月27日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京4月26日电  （记者胡浩）十年前曾让众多家庭忧心的“入园难”问题，如今得到缓解。一组数据显示，从2011至2021年，我国学前教育专业毕业生增长逾六倍，全国幼儿园数量增加超七成，八成左右的新增幼儿园集中在中西部，近九成在园幼儿享受到了普惠性学前教育。

　　这是记者26日从教育部新闻发布会上了解到的。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，十年来，我国学前教育资源总量迅速增加，区域、城乡差距明显缩小，学前教育实现了基本普及。

　　师资短缺，是制约学前教育发展的瓶颈。统计数据显示，我国学前教育教师培养规模不断扩大，2021年，全国开设学前教育专业的本专科高校有1095所，毕业生达到26.5万人，较2011年增长6.7倍，为持续补充幼儿园师资提供有力支撑。

　　“不断扩大学前教育资源供给，才能确保‘有园上’。”吕玉刚介绍，2021年全国幼儿园达到29.5万所，比2011年增长76.8%，有力保障了不断增加的适龄幼儿入园需求。新增的幼儿园中，80%左右集中在中西部，60%左右分布在农村。学前教育区域、城乡差距明显缩小。全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，学前教育实现了基本普及。

　　在努力让幼儿入园不再难的同时，我国着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，实现“上得起”。

　　统计数据显示，2021年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到24.5万所，占幼儿园总量的83%，其中公办园12.8万所，充分发挥了公办园兜底线、保基本、平抑收费、引领方向的重要作用。2021年全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到87.8%，有效保障了绝大多数幼儿享受普惠性学前教育。

　　面对“三孩”政策落地可能带来的挑战，吕玉刚表示，要推动各地根据需求预测，完善普惠性学前教育的保障机制，重点在农村地区、城镇新增人口地区加强幼儿园建设，新建、改扩建一批公办幼儿园。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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