本报记者 张 文

搭弦，拉弓，琴声响起。北京冬残奥会闭幕式上，来自宁夏特殊教育学校的16岁视障女孩马奕菲身着礼服，款款走上舞台，演奏小提琴曲《雪花》，全场屏息聆听。

那一刻，自幼失明的她，奏响的是沁人心脾的旋律，更是炽热青春的赞歌。

自幼失明，音乐照亮成长

上学、考试、练琴……高二学生马奕菲，与普通女生没有两样：憧憬着大学生活，偶尔也会为学习发愁。

除了一样——两岁那年，因患视网膜母细胞瘤，她被迫摘除了眼球。从此，她眼前便一片漆黑。

父母百般疼爱，从小手把手教会她如何吃饭穿衣、依靠手杖走路。渐渐地，妈妈发现，年幼的马奕菲特别喜欢抚摸家里的那架立式钢琴。而且，小姑娘记忆力好，有的曲子听两遍就能跟着哼出来。何不让她学音乐？

就这样，5岁的马奕菲开始学钢琴。无法读曲谱，父母就把谱子一遍遍念给她听——不难想象，为了达到常人的练习效果，马奕菲付出了百倍努力。除了在特殊学校上文化课，她几乎把所有的时间都拿来练琴，往往一练就是四五个小时。

“我喜欢听小提琴曲，可以学吗？”马奕菲9岁时的这个要求让妈妈犯了难：学钢琴已经很吃力，小提琴的难度可不亚于钢琴。

“我来教！不收学费。”北方民族大学器乐系主任韩春得知后，主动提出教马奕菲拉小提琴。韩春拉琴做示范，马奕菲则摸着她的手、胳膊和背来学习基础动作。

枯燥的练习并没有磨灭马奕菲的兴趣。“音乐带给我快乐，琴声响起的时候，我仿佛就能看到亮光。”她说。功夫不负有心人，在钢琴业余八级和小提琴五级考试中，马奕菲都是一次通过。

学习作曲，开启千里求学

演奏水平日臻成熟，马奕菲开始参加音乐演出，观众的掌声、纷至沓来的荣誉让她对未来充满信心。在父母的鼓励下，她决定报考艺术类院校的作曲专业。

2018年开始，她在妈妈的陪护下，每个周末从银川到北京学习作曲和乐器。母女俩乘坐周五晚上9点的火车，周六清晨抵达北京。然后，又乘坐地铁和公交，在作曲、小提琴等课程之间辗转。过完繁忙的周末，再连夜赶火车在周一清晨回到银川。

无数个夜晚在漫长的旅途中度过。列车疾驰在北方的平原，窗外的黑夜沉寂如海，马奕菲却迎来难得的闲暇：一上车，她就戴上耳机听音乐，小提琴协奏曲是她的最爱——《梁祝》的凄美婉转，《四季》的优美旋律，都让她沉醉。

学音乐对这个普通家庭来说并不轻松。交通费和课时费已是一笔不小的开支，父母还东拼西凑买了一台二手三角钢琴，代替立式钢琴供她练习。妈妈平时忙工作，周末陪着她在求学之路上奔波，却从来没有跟女儿叫过一声苦。在家人浓浓的爱意中长大，马奕菲格外懂事。在学好音乐的同时，为了不落下文化课成绩，她时常学习到深夜。

登台演出，绽放美丽青春

得知北京冬残奥会闭幕式需要一名小提琴手，马奕菲心怀憧憬地报了名：“还从没去过这么大的舞台，万一能选上呢？”

多年的勤学苦练，丰富的演出经历，让马奕菲获得青睐。3月9日，她接到通知，“立刻赴京，准备参演。”

4天后就是闭幕式，时间紧迫，马奕菲和妈妈当天深夜就乘飞机抵达北京。飞机上，妈妈把新曲谱念给她听，她在心里细细揣摩着指法和运弓，下飞机时，已经“心中有谱”。

留给她的练习时间并不多。到北京的第二天下午，便是在闭幕式现场彩排。彩排期间，曲谱一直在修改完善，这意味着演奏技巧也得不断调整。要在短时间内适应修改变化的曲谱，这让马奕菲心情忐忑起来。

马奕菲的小提琴老师、青年小提琴家曹煜涵及时伸出援手——无法赶往彩排现场指导，她便通过视频，为马奕菲讲授曲谱的演奏要点。“奕菲有音乐天赋，学得很快，演奏一定会成功！”曹老师的鼓励让马奕菲找到了自信。

闭幕式上，马奕菲穿上粉红色礼服，在志愿者引导下，从容登台。悠扬婉转的旋律从她的指尖流出，征服了现场听众。“正式演出比每次排练都拉得好！”曲终的那一刻，守在屏幕前的妈妈终于长吁了一口气，两行热泪随之落下。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)