人民网北京4月21日电（记者李依环）记者从北京市教委获悉，近期，北京市教委积极创新服务模式，通过组织多种形式的小型供需见面会，解决疫情期间用人单位的进校难、招聘难问题，抓住2022届高校毕业生离校前求职就业的关键窗口期，多措并举促进毕业生更充分更高质量就业。

据悉，首都经济贸易大学、北京信息科技大学、北方工业大学、北京工商大学等多家市属高校会陆续采用“平移校园双选会”的方式，在确保疫情防控安全可控的前提下，将原来在各高校校园内举办的校园双选会进行“空间平移”，而北京高校大学生就业常设市场会成为了此类新型校园双选会的举办地。新型校园双选会以个性化强、精准度高的小型供需见面活动为主，解决高校校园暂时还无法举办校园双选会的不便，满足供需双方对于线下双选会的急迫需求。

首都经济贸易大学日前举行的专场双选会上，40家用人单位与该校300多名应届毕业生进行了面对面、一对一的沟通交流。会议现场，作为教育部“访企拓岗促就业专项行动”的延伸，首都经济贸易大学党委书记韩宪洲带队与参会企业进行交流座谈，了解企业吸纳本校毕业生就业的情况和春招工作进展，介绍学校的人才培养特色和专业特色。

据介绍，北京市教委组织的小型供需见面会中，所有的参会单位和岗位，都由高校根据本校毕业的专业特点从报名单位中甄选，专业与岗位的个性化匹配性高，可有效助力提高供需对接效率。会前，相关线上平台对参会单位的招聘岗位信息、需求情况等详细信息进行发布，让有意愿进行洽谈的毕业生提前获得精准招聘信息，有针对性地预约参会。

记者了解到，为保障小型供需见面会安全、平稳、有序进行，北京高校大学生就业创业指导中心采取了会前分时段预约、核酸检测结果查验、健康码行程码审核、场内安全限流、定时消杀等一系列措施，全力做好活动安全保障和疫情防控工作，助力大学生成功就业。

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