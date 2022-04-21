人民网北京4月21日电 （记者孙竞）4月21日，教育部启动“大美校园”征集展示活动，面向广大师生员工、教育工作者以及社会人士特别是青少年群体广泛征集摄影、绘画、视频、文字、VR/AR等作品，通过展示校园的自然之美、人文之美、发展之美，生动呈现师生校园生活的可喜变化，以小见大反映党的十八大以来，教育事业在党的全面领导下取得的非凡成就。

本次活动于4月下旬至10月开展，分为三个阶段进行。一是“大美校园·自然之美”阶段，聚焦自然风光，展现校园风貌，突出有鲜明地域特色的校园景色，呈现生机盎然、和谐发展的大美校园。二是“大美校园·人文之美”阶段，聚焦师生群体，彰显人文底蕴，紧扣校园历史文化的积淀与传承，展现教学、科研、社会实践、志愿活动中的师生风采，展示教育脱贫攻坚、教育系统抗击新冠肺炎疫情、全面建成小康社会中的教育力量等。三是“大美校园·发展之美”阶段，聚焦教育变迁，描绘美好蓝图，展示10年来校园里发生的重大变化，展现新时代教育系统斗志昂扬迈向未来的精神风貌，传递广大师生对党领导下教育事业高质量发展的坚定信心。

活动可以集体或个人等方式参与，作品需注重政治性、思想性、艺术性相统一，大力弘扬社会主义核心价值观，紧扣活动主题，传播校园正能量，内容健康，积极向上。优秀作品将在相关平台展示。

据悉，本次活动由教育部新闻办公室组织，教育部宣传教育中心会同中国教育电视台、中国教育报刊社具体实施，厦门大学、天津大学、四川大学、中央美术学院、江南大学5所高校协办。

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