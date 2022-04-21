今年4月20日是第13个联合国中文日，联合国教科文组织总部首次举办中文日庆祝活动。世界各地的中文教育机构及中文学习者、爱好者们，也开展了丰富多彩的庆祝活动，推动中文日走出联合国，成为“国际中文日”。

近年来，中文热在海外持续升温，中文在国际交往中的作用日益凸显。中文已成为联合国大会和安全理事会、国际粮农组织、国际民航组织、国际电信联盟、世卫组织、世界旅游组织、世界知识产权组织的官方语言和工作语言。全球已有76个国家将中文纳入国民教育体系，海外正在学习中文的人数超过2500万。

中文影响力的扩大，离不开国际中文教育志愿者这一特殊群体。2004年以来，已有6万余名志愿者奔赴151个国家和地区任教。他们远赴异国，在那里教授中文，播撒中国人民同世界人民的友谊，也为当地人们带来用中文开启人生新篇章的希望。

真诚让友谊跨越文化

“我叫罗颖，我是中国人。”每学期伊始，罗颖都会在黑板上写下这样一句话。

在波兰奥波莱大学孔子学院，作为一名国际中文教育志愿者，罗颖常常问自己：“如果是我在学习一门语言，我会希望老师如何做？”

“让语言变得有趣起来！”这是罗颖给出的答案。为了让课堂变得生动而活泼，讲“飞”字时，她把“飞”右边的一撇一点画成两只翅膀；讲“羊”字时，她把“羊”上的一点一撇画成羊角；学“鸟”有关的汉字时，她指出哪一笔是鸟冠、哪一笔是眼睛、哪一笔是身体、两只小脚如何变成一横，再写下“鸡”和“鸭”，把左边的偏旁画成鸡和鸭的嘴巴。

这样的教学常常让孩子们瞪大双眼，感到惊奇。有时，他们甚至会在台下高呼“Bravo（喝彩声）！”。

教好课本知识的同时，罗颖也在努力丰富着孩子们对于中文及中国文化的感知。讲起茶文化，学生们没有喝过茶，罗颖就在课间各泡了壶红茶和绿茶让他们尝尝；提起饺子，学生们好奇波兰饺子和中国饺子的区别，罗颖就学着做了一些带到课堂上分给大家。

罗颖的热情与细致收获了当地学生们的喜爱。在执教一学期以后，有学生在聊天群里认真地说，“这个中文课是我的‘药’”，能治愈他并为他带来慰藉；当地小学的助教老师告诉罗颖，“学生们总在问，中文老师什么时候再来呢”。

在曼谷担任国际中文教育志愿者的陈瑛同样“以真诚收获真诚”。

到岗不久，陈瑛就发现了泰国小朋友的调皮捣蛋。为了吸引学生注意力，还是新手教师的陈瑛，常常钻研教学方法到凌晨两三点甚至通宵。然而，“只要一想到那些活泼的学生可能喜欢我新研究的课堂小游戏，我就想立刻飞奔到课堂上去。即使是熬夜，也每每都是快乐和满足”。面对繁重的备课任务，陈瑛乐在其中。

班上小朋友也十分真诚而热烈地表达着自己对陈瑛老师的喜爱，他们总能发现老师的小改变。有时，陈瑛系个发带、换对耳环，他们会跑到老师面前大声夸赞：“老师，suái（好看）！”“老师，美丽！”“老师，漂亮！”“老师，可爱！”在课堂外遇到，学生们也会主动打招呼，活泼点儿的，甚至会直接冲上来扑到陈瑛怀里。“他们的感情表达特别真切又可爱。”这样的真挚情谊，正是陈瑛对国际中文教育热爱的来源。

相识让梦想更加坚定

传播中华文化、增进中国人民同世界各国人民的相互了解与情谊，是许多志愿者投身国际中文教育事业的初心。

英国诺丁汉大学孔子学院的志愿者余沁，把国际中文教育比作一扇能让人们“看见”的窗。她希望通过中文教学为当地人打开一扇窗。“在当今世界，‘看见’与‘知道’远比‘想象’和‘误解’来得更加可爱。”

匈牙利米什科尔茨大学孔子学院的曹发强，怀揣着“让中华文化走出去”的梦想踏上欧洲土地。“百年前，革命先辈为寻求救国图强真理而远渡重洋；在梦想已然实现的今天，我要担负起时代赋予这一辈青年人的责任，让世界认识一个和平发展的中国。”

志愿者对国际中文教育事业的体认也在教学中加深。他们当中，有人选择留任，也有人在回国后选择再次成为一名国际中文教师。

泰国罗勇公立光华学校的段维民即将开启他在泰国执教的第三年。2022年，泰国新冠肺炎确诊病例数屡创新高。在亲友的担忧与劝阻下，段维民也想过回国。“老师，你可不可以不走”，当看到学生们发来的信息，段维民决定继续留在这片土地。“你做出的选择一定有热爱在里面，有热爱，就不会后悔。”

罗马尼亚克卢日巴比什博雅依大学孔子学院的李淑婷，4年前曾在蒙古国任教。第一段志愿经历既让她爱上国际中文教师这一职业，也让她意识到自身专业知识的欠缺。“回国是为了更好地出发。”在考取研究生后，李淑婷再度投身于国际中文教育事业，这一次，她更加沉稳，也更加自信。

外国学生想要学习中文、了解中国文化的愿望，也因他们同中国老师的这段相遇而更加强烈。

“我想看看中国的城市，想吃很多中国的美食，想认识很多中国的朋友，我向往四季如春般温暖的中国南方，我对未来充满了期待。”亚当（Adam）是余沁在英国的学生。与余沁相识一年，他们一起吃饭、看话剧、互赠礼物；短暂师生之外，他们成了非常要好的朋友。如今，亚当（Adam）已辞去原来的工作，即将前往深圳，成为一群孩子的英文老师。

国家发展让中文走出去

中老铁路北起中国云南，南抵老挝首都万象，是泛亚铁路中线的重要组成部分，将极大改善老挝交通基础设施、拉动当地经济增长。

老挝国立大学孔子学院的中文教师陈钟铃，在二期培训班中担任“车站值班员”岗位中级五班班主任。“学生们中文水平只有HSK三级，我又是国际中文教育出身，不懂铁路专业词汇，刚开始根本摸不着头脑。”

自学老挝语，上网查资料，询问理工科同学……陈钟铃摸着石头过河，不仅克服了专业壁垒，更总结出一套铁路词汇教学法：把中文翻译成老挝语，给学生们造简单句子，把专业知识简单化。不仅如此，她还抽出休息时间，挨个检查学生的知识掌握及记诵情况。

30小时课时量的备课、上课、抽查工作一度让陈钟铃“撑不下去”。“培训好这些学员，就是为祖国作贡献。”陈钟铃为自己打气。

如今，陈钟铃进入了她任期的第三年。她说：“要努力提升自己，不负国家的期望。”

自“一带一路”倡议发起以来，孔子学院“中文+”模式涉及高铁、经贸、旅游、法律、海关、航空等数十个领域。从中老铁路中文强化培训班，到中白“中文+科技”项目，再到面向马来西亚、印度尼西亚、加纳等地的“中文+海关”课程，“中文+职业教育”不仅受到外国年轻人广泛追捧，也为中国同世界各国经济发展作出积极贡献。

中文已不仅是世界各国了解中国文化的窗口，更成为各地人民学习中国技术的工具。

“人为一大事来，做一大事去；捧着一颗心来，不带半根草去。”6万名国际中文教育志愿者怀揣赤子之心，远渡重洋。他们在异国讲授中文，也收获友谊、加深热爱，感受古老中文与新时代中国脉搏的共同跳动。

（本报记者 柴如瑾 本报通讯员 郭晓蕾）

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