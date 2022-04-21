许 昊

许昊近照。

对于留学生而言，跨文化交际是必经挑战，而在这项挑战中的收获弥足珍贵。来英国留学3年，我以自身经历总结提升跨文化交际能力，可以从3个方面着力，一是学会他们的语言，二是了解他们的文化，三是理解他们的思想。

我留学的城市是格拉斯哥，位于英国北部。当地人有独特的口音。记得刚来时，雅思听力考了满分的我，去超市却连收银员报的数字都听不清。我一个人走在马路上，提着从超市买的生活用品，突然特别想哭。在课堂上，和我同组的同学都是苏格兰本地人或是已经在苏格兰待了多年的学生，从我入学的第一天开始，就沉浸在浓重苏格兰口音的环境中。幸运的是，同学们淳朴、善良、热情，每天用20分钟教我苏格兰俚语，礼尚往来，我也教他们一些中文。经过这样的交流，我慢慢地能和本地人进行日常沟通，逐渐克服生活中的听说困难。

每一座城市都有自己的文化，在和这里的市民日常接触中，我感受到他们的友好、亲切、热情。当我乘坐出租车时，司机会像熟识的朋友一样跟我寒暄；当我去超市购物，收银员会跟我聊今天的球赛有多精彩；当我走在路上，苏格兰老奶奶会称赞我的衣服保暖好看。当我被这样善良、自信的人们环绕着，不禁想融入他们。

与外国人深入交往，仅仅学语言、了解文化是不够的，还需要知道他们的看法、观点，这样才能在某些时刻避免不必要的尴尬和误会。比如我有时发现，课堂上在讨论某个问题时，我和西方同学的角度有较大差别。这样的差异，相信不少留学生也遇到过。确实，西方的地理情况、历史渊源、社会习俗与中国不同，各自孕育了不同的思想，进而又形成了不同的价值取向、社会规范等，这种差异的形成不在一朝一夕。尽管思想观念有不同，但这并不影响我们具备理解对方、顺利沟通的能力，也不影响我们达成新的共识。

作为留学生，我们有机会和来自不同国家的朋友交流、探讨，通过不同思想的碰撞，获得新的启迪。在这个过程中，学会倾听、理解、鉴别、吸收很重要，这样才能提升跨文化交际能力，做传递友谊、文化和思想的桥梁。

(寄自英国)

(责编：孙竞、熊旭)