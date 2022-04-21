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促进家庭教育健康发展（议政建言）

朱永新
2022年04月21日07:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　《中华人民共和国家庭教育促进法》（以下简称家庭教育法）已经于今年1月1日正式实施。这部法律明确了家庭教育的责任、国家支持家庭教育的责任和家校社协同育人的责任，家庭教育从“家事”上升到“国事”，家庭教育的重要价值及原则等得以用法律的形式加以确认。

　　家庭教育法实施3个多月来，相关部门对家庭教育的重视程度有了明显提高，社会对于家庭教育资源的需求和积极性也明显提高，但是总体而言，学法、普法和用法三方面还存在明显不足，亟须进一步落实落地。建议：

　　加大家庭教育法的学习力度。家庭教育法把家庭教育界定为“父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长，对其实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响”，并且明确了家庭教育的五项基本要求，即尊重未成年人身心发展规律和个体差异；尊重未成年人人格尊严，保护未成年人隐私权和个人信息，保障未成年人合法权益；遵循家庭教育特点，贯彻科学的家庭教育理念和方法；家庭教育、学校教育、社会教育紧密结合、协调一致；结合实际情况采取灵活多样的措施等。这不仅仅是一部具有约束力的法律文本，也是一部家庭教育知识的普及读本，值得所有父母和相关人员认真学习。

　　加强家庭教育法的普及力度。各级政府和相关部门，要组织专家编写家庭教育法的解读宣传材料，组织广大家长和相关人员参加家庭教育法的普法培训，提高居民对于家庭教育法的知晓度，引导广大父母依法承担家庭教育的责任，积极参与家校合作共育和服务社区家庭教育，促进未成年人健康成长和全面发展。

　　提升家庭教育法的执行力度。近日，广东省广州市海珠区人民法院在审理一起离婚纠纷时，依照家庭教育法的相关规定，向当事人发出了该院首份《家庭教育令》，督促其切实负起家庭教育主体责任，纠正其在家庭教育方面的不当行为，要求其改正教育方式。一部法律的影响力，在很大程度上取决于它的执行力，越来越多涉及家庭教育法的判例，会给更多的父母和有关责任主体以警示，让法律成为硬约束。

　　夯实各级政府和相关部门的责任。家庭教育法明确了各相关部门的责任与义务，构成了一个全社会协同育人、合作育人的教育网络。这是中国特色社会主义家庭教育的特色和优势，需要各级政府带头学法、普法、用法，落实相关责任，发挥好各自作用。做好家庭教育任重而道远，绝不是轻轻松松就能实现的，全社会需要共同努力，久久为功。

　　习近平总书记指出：“家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观，发扬光大中华民族传统家庭美德，促进家庭和睦，促进亲人相亲相爱，促进下一代健康成长，促进老年人老有所养，使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。”作为政协委员，我们将带头学法、普法、用法，为促进家庭教育健康发展贡献力量。

　　（作者为全国政协常委兼副秘书长，民进中央专职副主席）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月21日 18 版）
(责编：孙竞、熊旭)

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