人民网北京4月18日电 （记者孙竞、李依环）记者从中国海洋大学获悉，4月17日至18日，该校研究生公共选修课《海洋科考认知实践》在“东方红3”海洋科考船上继续开讲，70余名师生登船参加实践学习。两天一夜，同学们吃穿学习都在船上，深入体验这艘先进的静音绿色科考实习船。

中国海洋大学马克思主义学院党委副书记、副院长王付欣授课。中国海洋大学供图

记者了解到，这门选修课是中国海洋大学的“网红课”，课程一经发布，基本不到一分钟就会被学生们抢订一空。课程的学习内容包括：从海洋水文、海洋气象、海洋生物、海洋化学、海洋地质等方面学习海洋调查的基本知识；学习船载先进海洋调查仪器设备的相关知识；现场观摩CTD（Conductance Temperature Depth，温盐探测仪）探测与样品采集全过程；学习逃生技能并开展弃船求生演习......

学生们现场观摩并实操CTD探测与样品采集全过程。中国海洋大学供图

本次“东方红3”船航程安排可谓丰富多彩，既有海洋安全应急演练、科考船参观，又有专家主题讲座、海洋调查活动。学生更有机会进行仪器实操，感受大国重器上先进的海洋设施。课余时间，同学们还可以边欣赏海景边进行健身和劳作。在选修课上观海听涛，不少网友纷纷表示：慕了慕了。

学生们参观实验室。中国海洋大学供图

校方表示，自2020年以来，《海洋科考认知实践》公共选修课已开展30余批次，近4000名师生登船学习，被称为“一堂具有海味儿的海洋类思政课”。与以往不同，本期课程首次面向驻青岛高校涉海专业师生开放共享。除了中国海洋大学，还有来自山东大学、中国石油大学（华东）、哈尔滨工程大学、山东科技大学、青岛科技大学等高校师生共同登船学习。

参加本期《海洋科考认知实践》课程师生合影。中国海洋大学供图

据介绍，“东方红3”船是我国自主创新研发的新一代深海大洋综合科学考察实习船。该船配备国际最先进的船舶装备和科考装备，其多项设计为国际首创。“东方红3”总吨位5602吨，全球无限航区航行，最大服务航速15节，海上自持力60天，续航力15000海里，是我国唯一达到国际最高静音科考标准并获“DNV SILENT-R”认证证书的深远海综合科考实习船，也是世界上获得这一等级证书的排水量最大的海洋综合科考船。

中国海洋大学船舶中心主任王毅表示，两天一夜的参观和实践教学，进一步激发学生认识海洋、了解海洋、投身海洋的情怀。除此之外，也广大校内外研究生提供海上实战机会，助力高端海洋人才的培养。

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