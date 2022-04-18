人民网北京4月18日电 （记者孙竞）4月16日，清华科技创新MBA项目发布会在清华大学经济管理学院举行。会议以北京、深圳两地连线的形式进行直播。记者获悉，清华大学科技创新MBA项目是由经济管理学院和深圳国际研究生院通力合作，在深圳开办的非全日制专业学位研究生项目。

清华大学经济管理学院白重恩介绍了学院的师资队伍、研究基础、重要学科以及国际荣誉等相关情况。他表示，在清华大学与深圳市的紧密合作下，将加速推进人才培养项目的升级，继续强化清华大学经济管理深圳研究院和深圳国际研究生院创新管理研究院两大品牌建设。

清华大学副教务长、清华大学深圳国际研究生院执行院长高虹表示，经管学院依托深圳国际研究生院开设科技创新MBA项目，希望两院携手共建共创，致力于服务深圳市、大湾区、国家和全球的创新发展，为清华大学“双一流”建设、为深圳市科技创新中心和金融中心建设作出清华贡献。

记者了解到，清华科技创新MBA项目立足深圳先行示范区，聚焦科技创新方向，既服务于粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区”建设，也为全面深化改革创新、加快建设高水平对外开放平台输送高质量人才。首批清华科技创新MBA项目学生将于2022年9月入学。项目招生由清华经管学院MBA教育中心执行，招考流程与清华MBA项目（非全日制），清华全球MBA项目（全日制）一致，考生需要参加提前面试，再参加全国硕士研究生招生考试。

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