人民网北京4月18日电 （记者郝孟佳）近日，北京教育考试院公布了北京市2022年普通高等学校招生工作规定。据了解，2022年北京市普通高等学校招生考试包括统一高考和普通高中学业水平等级性考试（以下简称学考等级考）。统一高考科目为语文、数学、外语3门。学考等级考科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，由考生自主选择3门参加考试。总成绩满分值为750分。

考试为期4天 各科目均实行网上评卷

今年北京市普通高等学校招生考试统一高考时间为6月7日、8日，学考等级考时间为6月9日、10日。

统一高考时间安排。北京教育考试院官网截图

外语考试分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语六个语种，由考生任选一种。

统考英语听说考试与笔试分离，实行计算机考试，一年两次考试，第一次考试于2021年12月11日进行，第二次考试于2022年3月19日进行。其他外语（非英语）考试使用全国卷，听力考试一年两考，第一次考试于2022年1月8日进行，第二次考试于2022年6月8日进行。

学考等级考时间安排。北京教育考试院官网截图

今年，语文、数学、英语及学考等级考各科目均实行网上评卷。语文、数学、外语满分均为150分。英语听说考试满分50分，其他外语（非英语）听力考试满分30分，取两次听说（听力）考试的最高成绩与其他部分试题成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分。学考等级考科目成绩按要求进行折算，每科目满分100分。本科批次按照语文、数学、外语以及学考等级考共六门科目总分划定录取最低控制分数线，专科批次按照语文、数学、外语三科总分划定录取最低控制分数线。

本科设置30个志愿 6月27日起填报

今年，本科志愿在高考成绩发布后填报，首次志愿填报安排在6月27日至7月1日。

本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次，并按顺序依次录取。本科提前批分艺术类和普通类，考生只能选报其中一类。艺术类和普通类均设置A、B两段，并分别按顺序依次录取。普通类A段设置2个顺序志愿，军事、公安、飞行学员、部分体育专业、航海类等艰苦专业、全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业等院校（专业）在本段录取；普通类B段设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个专业，“双培计划”“外培计划”（艺术类体育类专业除外）和“农村专项计划”在本段录取。

本科普通批实行平行志愿，设置30个志愿。高水平艺术团和高水平运动队两类特殊类型招生单独设置特殊类型志愿，考生可填报1个志愿，录取安排在本科提前批次录取结束之后本科普通批录取开始之前进行。

专科招生设置专科提前批、专科普通批2个批次，并按顺序依次录取。专科提前批分艺术类和普通类，考生只能选报其中一类，不能兼报。专科普通批设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿专业。志愿填报时间为7月21日至7月22日。

烈士子女等考生可增加20分

按照相关规定，烈士子女、在服役期间荣立二等功以上或被战区（原大军区）以上单位授予荣誉称号的退役军人可在文化统考成绩总分的基础上增加20分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。归侨、华侨子女、归侨子女，台湾省籍（含台湾户籍）考生，自主就业的退役士兵可在文化统考成绩总分的基础上增加10分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生，在文化统考成绩总分的基础上增加5分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。该政策仅适用于北京市属高等学校招生录取。

同时，符合多项高考加分条件的考生，不作累计加分，只取最高一项分值作为考生附加分投档。所有高考加分项目及分值均不用于高校不安排分省招生计划的艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队等招生项目。

此外，规定要求，对高考成绩达到要求、身体条件能够完成所报专业学习、生活能够自理的残疾考生，高校不能因其残疾而不予录取。

(责编：孙竞、熊旭)