原标题：辽宁一地通知取消部分中考科目测试

为统筹处理好疫情防控与升学考试的关系，保障师生生命健康安全，减轻学生考试负担，减缓心理压力和焦虑，辽宁省盘锦市教育局近日下发通知，取消部分2022年中考科目测试。

具体取消内容包括：原定于4月25日至4月29日举行的八年级（2020级）的生物学实验操作考试取消，所有学生该项考试成绩不计分。

原定于4月29日举行的九年级（2019级）的外语听力口语测试取消，所有学生该项测试成绩不计分。外语科目成绩以笔试成绩作为最终成绩。

原定于5月17日至5月24日举行的九年级（2019级）的体育与健康终结性测试取消，所有学生该项测试成绩不计分。体育与健康科目成绩以学生七年级考核成绩和八年级过程性测试成绩总和作为最终成绩。

原定于5月23日至5月27日举行的九年级（2019级）的物理实验操作考试和化学实验操作考试取消，所有学生的物理和化学实验操作考试成绩不计分，物理、化学科目成绩均以笔试成绩作为最终成绩。

据了解，受本轮疫情影响，盘锦全市中小学校于3月17日开始启动线上教学。4月13日，高三年级恢复线下教学。下一步，其他年级将视疫情形势恢复线下教学。（记者王莹）

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