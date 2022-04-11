教育部近期发布的2022年工作要点中提出，加强和改进学生心理健康教育工作，实施学生心理健康促进计划，做好科学识别、实时预警、专业咨询和妥善应对。

对学生心理健康管理工作的重视，有迹可循。

2021年，教育部印发的《关于加强学生心理健康管理工作的通知》明确要求，每所中小学至少要配备1名专职心理健康教育教师，县级教研机构要配备心理教研员。但记者调查发现，当前我国中小学心理健康教师仍面临专职教师总体缺口大、兼职化严重、考评机制匮乏等问题。

专业心理健康教师“不好找”“找不到”

武汉小学生刘佳曾被怀疑偷走了同桌新买的钢笔。面对同学们无端非议，刘佳百口莫辩，纠结许久，最终下定决心去找心理老师聊聊。

刘佳到了门口才发现，学校心理咨询室大门紧闭，“好像锁了好久了，锁上都积灰了”。

与刘佳的遭遇相似，有些学生遇到心理问题，但心理健康教师却“不好找”“找不到”。

山东某中学有73个教学班，近3000名在校生，按照文件规定每10个教学班配备1名专兼职心理教师，该校配足为8人，而目前只有3人。“即便是这样的配备，在当地也算是豪华阵容了。”该校专职心理健康教师曾华坦言。

“有人说，专职不够兼职来凑。由于对心理教师的专业要求很高，很难找到相匹配的兼职教师，况且目前保证正常的教学都是定岗定量，根本没有适宜的兼职人选。”曾华说。

记者在河北省多地调查发现，大多中小学的心理健康教师，一般由学校的思想政治学科教师兼任。

“由于学校编制有限，心理健康教师的招聘数量永远是所有学科中最少的。专职心理健康教师的数量缺乏已然成为一种常态，而兼职心理健康教师的选聘和培养也没有形成制度化。”曾华说。

在西部地区和较为偏远的乡镇学校，心理教师师资力量短缺的情况更为突出。

有媒体报道，西南某省教育厅去年年中发布的数据显示，该省共有心理健康教师9816人，覆盖学校6957所，其中专职心理教师只有758人，覆盖学校仅563所。

针对专职心理教师缺乏的情况，西南大学心理学部教授郭成建议：“学校可从校外聘请有资质的督导师为心理健康教师提供督导服务。”

日常工作琐碎，却难以纳入工作量考核

中小学心理健康教师的工作日常是什么样？

祁红燕是保定市某小学唯一的专职心理健康教师，她的工作内容主要分三块：编写心理健康的校本课程；课间给学生做一对一的心理疏导；不定期给学生做心理测量调查问卷并统计分析。

“目前，也只能勉强给七年级的学生进行排课，八、九年级的同学则没有固定的心理健康课程。”祁红燕说。

一方面，是时间被占得满满当当；另一方面，一些琐碎工作往往会占用老师们一半多的时间和精力，且未被计入工作量。

曾华介绍：“如果只教心理健康课，根本达不到基本工作量要求，学校也开不出符合数量要求的心理健康课，这都导致心理健康老师只能兼职其他工作来凑工作量，否则就会面临低聘的风险。”

记者调查发现，一些学校以心理咨询、心理讲座、心理主题活动等工作不定期举行为由，未将其纳入课时量核算，导致心理健康老师专业和非专业的工作都没少干，但在待遇和各项评聘中，却一直处于劣势。

“健全的心理健康教育考评体系是心理健康教师长远发展的根本保障。”在郭成看来，教学工作及其教学效果、学生心理咨询与辅导、心理辅导室实践效果等，皆应纳入考核和职称评聘。

职称难以获取，容易产生职业倦怠

长春某小学的心理健康教师李小敏在填写资料时发现，“在职称评定时，相关申请资料上，都没有关于心理健康教育教师这一选项”。

教育部曾多次发文，规定心理健康教师应享受班主任同等待遇。

2012年教育部颁布的《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》作出规定，地方教育行政部门要健全中小学心理健康教育教师职务（职称）评聘办法，制订相应的专业技术职务（职称）评价标准，落实好心理健康教育教师职务（职称）评聘工作。

山东某小学的心理健康教师马成如告诉记者，同主科老师和班主任相比，心理健康教师评职称的难度大了不少，相关规定“基本不可能实现”。

“学校在评职称时更倾向于主科老师和班主任，但又不允许心理健康教师担任班主任。学校领导解释说，心理健康教师的服务对象是全校学生，担任班主任会影响精力分配，但心理健康教师又被安排从事额外的行政类工作，可见这并非关键原因。”马成如说。

职称的评定往往要求参评人员具备一定的班主任任职年限，而心理健康教师由于学科特点，基本没有机会当班主任。这一尴尬的情况，导致专职心理健康教师的发展与晋升变得困难。郭成认为：“职称难以获取，容易产生职业倦怠。”

郭成建议：“不能让教师得到不对等的待遇，何况心理健康教师还有大量隐性工作要做。心理健康是个与时俱进的学科，见多识广会增加教师的阅历，从而在处理心理问题上能够更加游刃有余，应提供机会和资金支持教师的进修与发展。”

（本文部分采用化名）

（记者 陈鹏 通讯员 韩子平）

(责编：孙竞、熊旭)