赵长禄

习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议时发表重要讲话强调：“要突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，深化体制机制改革，统筹推进、分类建设一流大学和一流学科。”高校要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把握高等教育高质量发展要求，科学把脉、精准施策，有效解决制约性、瓶颈性问题，进一步提升培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的能力和水平，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

在遵循教育规律中实现高等教育现代化的目标要求。遵循教育规律办事，是实现高等教育高质量发展的前提，也是推进教育现代化的必然要求。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念，为我们准确把握教育规律、推进我国高等教育高质量发展提供了科学指引。高校要把发挥主观能动性与按规律办事有机结合起来，充分认识一流大学建设的长期性、复杂性和艰巨性，从纷繁复杂的教育实践、教育现象中洞察把握教育发展规律。适应社会生产变革、教与学关系变革等新的发展趋势，不断推进教育教学管理优化和改革创新。比如，对于人才培养，要保持学科专业设置相对稳定，积极稳妥推进教育教学组织改革；对于科技创新，要主动适应科技创新规律，鼓励创新活动瞄准前沿、交叉融合；等等。

通过内涵式发展提升办学能力和水平。目前，我国高等教育已经由大众化进入普及化阶段，走内涵式发展道路是必由之路。把握高质量内涵式发展要求，要从关注硬指标的显性增长向更加关注软实力的内在提升转变，围绕大学的主要职能，在推进“双一流”建设过程中明确方向、突出重点，聚焦服务高水平科技自立自强、培育高水平师资队伍、深化科教融合育人等关键着力点，树立鲜明的效果导向。杜绝形式主义，下大气力解决教育教学活动、师资队伍建设、科技创新组织等方面存在的问题，切实把精力放在提升办学能力和水平上。落实立德树人根本任务，充分激发受教育者的潜能，通过卓有成效的教育活动实现凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民等目标。

通过系统谋划打造中国特色世界一流的人才培养体系。系统完善的人才培养体系，是建设高质量教育体系的关键。提升一流人才培养的能力和水平，必须更加注重全局性谋划、战略性布局、整体性推进。高校要准确把握共性和个性的辩证关系，适应人才需求多样化、学生发展多样化的基本特点，加快人才培养模式多样化改革，鼓励各办学单位发挥优势特色，实现特色发展。把发展重点体现在一级学科学科方向和本科专业培养方案的设置上，按照教育规律设置一级学科，按照人才成长规律设置本科培养大类专业；重中之重是做好分类建设、分类管理、分类评价，支持具有特色的一流学科建设，构建优势互补的学科体系，建立并完善长期稳定支持发展的长效机制。

在顺应国际化发展趋势的同时彰显中国特色。党的十八大以来，我国高等教育国际化步伐不断加快。当前，我国高等教育发展既要很好地吸收世界上先进的办学治学经验，更要对标国家战略需求、扎根中国大地，彰显中国特色。高校要明确加强党对高校的领导、加强和改进高校党的建设是办好中国特色社会主义大学的根本保证，高度重视学校党建工作和思想政治工作，把加强党的领导融入高校治理的各方面、全过程。坚持办学正确政治方向，回答好培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。围绕建设高质量教育体系，以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，增强教育服务创新发展能力，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（作者为北京理工大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)