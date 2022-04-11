本报记者 姜泓冰

“同学们好！”一声响亮的问好，从上海市金山区朱行小学五（2）班教室传来，许国瑞老师的数学课开始了。虽然是在线直播，但58岁的许老师习惯了教室、课桌椅，觉得站在讲台上讲课才更有感觉。

同样在金山区，上海体育学院附属金山亭林中学的95后体育教师瞿偲予，搭建了一个相当专业的线上教学“直播间”：三联屏上，左屏调节麦克风及音源，中间播放教学内容，右屏显示教学简案；一台平板电脑可以实时查看学生名单及视频情况；一台电脑用来录制上课全过程。“我希望能给学生带去新鲜感，还要通过回看改进，提升线上教学质量。”

六年级学生小华和父亲一起住在上海新国际博览中心方舱医院的“亲子舱”。这里近千张床位，收治的大多是儿童、青少年无症状感染者。每天上午上课时间一到，嬉闹声顿时停止，学生们各自对着电脑屏幕，登录“空中课堂”，聚精会神上起网课。

受疫情影响，3月12日起，上海166万中小学生再次开启居家线上学习。与2020年时相比，无论老师、学生还是家长，都更驾轻就熟。

理科线上教学会有大量公式及作图，浦东新区进才北校初一年级数学教师郭晨璐使用数位板辅助，用电子笔带学生走入数学世界，感受推演的魅力。临港一中英语教师张一辰，让学生组成学习小组互相比拼，每单元领先的小组可获得一枚奖章，学习过程还设计成了“闯关”游戏，学生热情空前高涨。

特殊时期，为了每个孩子学有所得，学校、老师动足脑筋。上海落实“双减”设立的“全员导师制”，让学生在班主任之外，多了一份导师的专属守护。

下午课后服务，如何在云端延续？多所学校想出妙招，将特色活动搬到线上。

春光灿烂，同学们都想到外面看看。家住崇明岛的黄浦区蓬莱路第二小学教师胡佳佳，用一场直播带学生“走进”田野，认识蚕豆、豌豆、荠菜等如何生长、开花。一名同学说：“跟着老师在线上了解外面的世界，体验真棒！”

杨浦区包头中学全体同学齐聚“云端”，聆听复旦大学博士生讲师团杨怀川和黄雨晨带来的两场党史讲座。听了百年奋斗历程中的动人故事，同学们纷纷留言，表示在抗击疫情的特殊时期，更要弘扬优良传统，众志成城。

居家不停学，隔屏不隔爱。共享、互动、分层和富有创意的云端课堂，正在为上海中小学教育注入新活力。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 02 版）

(责编：孙竞、熊旭)