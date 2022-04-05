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湖南省发出首份《责令接受家庭教育指导令》

2022年04月05日08:54 | 来源：新华社
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新华社长沙4月4日电（记者刘芳洲）记者从湖南省郴州市北湖区人民法院了解到，近日，该法院在审理一起未成年人盗窃案过程中，发现被告人因自幼父亲去世、单亲母亲刘某疏于管教而与社会闲散人员交往，最终走上犯罪道路，遂向刘某发出《责令接受家庭教育指导令》，要求其在指定时间前往北湖区人民法院接受家庭教育指导。

据悉，这是今年1月1日《中华人民共和国家庭教育促进法》正式实施以来湖南省发出的首份《责令接受家庭教育指导令》，旨在提醒相关家长依法正确履行监护责任，学习家庭教育知识，创造良好的家庭环境。

刘某在指定时间来到北湖区人民法院接受家庭教育指导后，刑事审判庭负责人罗文法官介绍了被告人盗窃案相关情况，并进行了释法析理。刘某承诺会加强对未成年子女遵纪守法、崇德向善等方面的教育，保护未成年子女健康成长。

在该院的“少年法庭”上，指导老师、承办法官及相关单位对刘某进行了法治教育，同时要求其认真反思在履行抚养、监护、教育职责过程中存在的问题，告诫要学习法律知识，强化监护意识，妥善修复亲子关系。

“希望刘某在法官、专家和有关方面的帮助下，积极主动地承担起对未成年子女实施家庭教育的主体责任，牢固树立起家长是未成年人第一任老师的责任意识，做合格父母，依法切实担负起抚养监护教育职责。”罗文说。

(责编：郝孟佳、李依环)

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