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中国将开展青年发展型城市建设试点

2022年04月04日10:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京4月2日电 （记者黄玥）记者2日从共青团中央获悉，共青团中央日前联合中央宣传部、国家发展改革委等17部门印发相关意见，开展青年发展型城市建设试点，促进青年高质量发展，让城市对青年更友好，让青年在城市更有为。

据了解，青年发展型城市是指扎实推进以人为核心的新型城镇化战略，积极践行青年优先发展理念，更好满足青年多样化、多层次发展需求的政策环境和社会环境不断优化，青年创新创造活力与城市创新创造活力相互激荡、青年高质量发展和城市高质量发展相互促进的城市发展方式。

意见特别提出，优化公平且有质量的教育环境。加大基础教育投入力度，完善免试就近入学制度，巩固控辍保学成果，逐步实现进城务工青年随迁子女入学待遇同城化，让义务教育阶段青少年获得公平的受教育机会。

同时，意见还提出，健全青年就业公共服务体系，聚焦高校毕业生、新生代农民工、失业青年等群体，扩大就业容量，加强就业指导和职业技能培训，帮助青年实现知识更新、技能提升，为青年提供更多的高质量就业机会。

(责编：李依环、薄晨棣)

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