人民网北京4月1日电 （记者孙竞） 据教育部官网消息，日前，中央批准：张荣同志任厦门大学党委书记，不再担任厦门大学校长职务；张宗益同志任厦门大学校长、党委副书记，不再担任重庆大学校长、党委副书记职务。4月1日下午，厦门大学召开教师干部视频会议。中央组织部副部长李小新同志到会宣布中央决定并讲话，教育部副部长、党组成员田学军同志，福建省委常委、组织部部长邢善萍同志出席会议并讲话。张荣同志主持会议。

中央组织部干部三局、教育部人事司以及福建省、厦门市有关部门负责同志；厦门大学领导班子成员，校党委委员、纪委委员，两院院士、教授代表，各单位、各部门主要负责人代表，民主党派和群众团体负责人，老领导、老同志代表等参加会议。

张荣，1964年2月出生，研究生，理学博士，中共党员，教授。曾任南京大学校长助理、校党委副书记、副校长、常务副校长（正局级），山东大学校长（副部长级）、党委副书记，厦门大学校长（副部长级）、党委副书记。

张宗益，1964年5月出生，研究生，工学博士、经济学博士，中共党员，教授。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、副校长，西南财经大学校长，重庆大学党委常务副书记（正局级），重庆大学校长（副部长级）、党委副书记。

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