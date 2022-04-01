人民网北京4月1日电 （记者孙竞、李依环） 为从严从实做好教育系统疫情防控工作，确保新冠肺炎疫情防控期间学生健康、校园安全和教学秩序，近日，教育部印发了《学生疫情防控期间在校学习生活健康指南》《学生疫情防控期间居家防护学习生活健康指南》《学生疫情防控期间集中隔离医学观察学习生活健康指南》《学生疫情防控期间住院就医学习生活健康指南》，分类精准指导学生在校、居家防护、集中隔离医学观察、住院就医期间安全学习、健康生活。

《学生疫情防控期间在校学习生活健康指南》指出，要引导学生在校时保持安全社交距离，遵守校门管理规定，校内校外不聚集、不扎堆，注意个人卫生，做好个人防护。错峰、错时、错区域就餐，餐前、取餐、餐后戴口罩，就餐排队保持安全距离，不在餐厅久留。寄宿学生尽量减少出校，遵守离校、返校规定。走读学生往返家校保持两点一线。严禁外来人员进入宿舍，不在宿舍区聚集、串门。学校一旦进入疫情防控应急状态，严格遵守当地封控、管控或防范管理的各项规定。

《学生疫情防控期间居家防护学习生活健康指南》提出，居家防护时要严格遵守防疫规定，尽量减少出门、串门、探亲访友、聚餐聚会，与家人共同坚持分餐制。疫情期间停课不停学，加强自我学习管理，按照要求完成学业任务。线上学习尽量选择屏幕较大、分辨率较高的电子产品，注意坐姿和视屏距离，严控视屏时间，合理上网不沉迷。坚持科学锻炼，保持规律作息，加强学习，增进家人沟通交流，主动承担力所能及的日常家务劳动，提高生活自理能力和劳动技能。

《学生疫情防控期间集中隔离医学观察学习生活健康指南》引导学生正确认识集中隔离医学观察是切断传染病传播途径的有效措施之一，要自觉接受集中隔离医学观察健康监测，配合核酸检测、测量体温，主动报告身心健康状况，配合做好流行病学调查和消毒工作，必要时按照规定就医。保持健康生活方式，加强自我心理调适，按要求完成学业任务。

《学生疫情防控期间住院就医学习生活健康指南》提出住院就医时，遵守医院管理规定，积极配合医院治疗，坚持适宜锻炼，加强自我心理调适，保持积极乐观心态，根据病情量力而行参加线上学习，耐心等待出院通知，出院后严格遵守出院指导，做好出院后的康复、健康观察。

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