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北京协和医学院研究生复试“逆袭”被质疑？两家医学院发布声明

2022年04月01日09:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月1日电 （记者李依环）近日，一份北京协和医学院的2022年考研拟复试结果引发讨论。31日晚，北京协和医学院研究生招生处针对网传“北京协和医学院2022年硕士研究生复试331逆袭390”的言论发布声明。

声明指出，对于网传“北京协和医学院2022年硕士研究生复试331逆袭390”的言论，学校高度重视，迅速成立调查组，对所涉考生的原始成绩单、复试程序等材料进行严格复核。经核查，复试程序符合规定，未发现复试过程存在违规行为，考试成绩有效。

声明称，根据国家研究生招生管理规定，考生入学考试总成绩（简称总成绩）由初试成绩和复试成绩组成，其中复试成绩包括笔试与面试两部分。学校根据总成绩排序和招生计划数确定拟录取考生。

编号为100232370803234考生的初试成绩为331（按满分500推算至百分制为66.20分）；复试成绩为90.86分（其中笔试成绩47.00分，面试成绩43.86分）。按照初试与复试成绩各占50%的规则计算，该考生百分制总成绩为78.53分。

编号为100232413803258考生的初试成绩为390（按满分500推算至百分制为78.00分）；复试成绩为77.93分（其中笔试成绩48.00分，面试成绩29.93分）。该考生百分制总成绩为77.96分。

根据考生总成绩，学校拟录取编号为100232370803234的考生并予公示。

声明指出，为评判面试中是否存在不公正现象，调查组调看了现场面试录像。面试过程中，面试专家组对两位考生的专业知识、英语听说、逻辑思维、语言表达、科研能力等进行了综合测试。面试专家根据考生表现进行独立评分，取各面试专家评分的均值作为考生面试分数。

记者了解到，此事件中，来自济宁医学院、编号为100232370803234的考生家庭背景情况也引发热议。济宁医学院此前发布声明称，近日，有网友发布谣言，称拟被北京协和医学院录取的本校学生，为学校教务处处长之子，对其录取过程妄加猜测。经查，该考生父母均在山东省青州市经济开发区务农，与该校教务处处长无任何血缘关系。

(责编：李依环、熊旭)

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