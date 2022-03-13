原标题：植树这件事，他们做了一辈子

新华社北京3月12日电 题：植树这件事，他们做了一辈子

新华社记者王悦阳、周盛盛

今年的3月12日是我国第44个植树节。如今，我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%，人工林面积居全球第一。全国荒漠化土地面积由20世纪末年均扩展1.04万平方公里，转变为目前的年均缩减2424平方公里。

“绿进沙退”的背后，有这样一群人，他们是“七一勋章”获得者、“人民楷模”国家荣誉称号获得者、“全国道德模范”荣誉称号获得者、“林业英雄”称号获得者，也是以林为家的植树人。

坚韧不拔，与“寸草不生”对决

全国道德模范郭万刚是甘肃省古浪县土门镇八步沙集体林场党支部书记、场长。巡视林场时，看到尚未发芽的小树苗，他会跪下来刨开沙土仔细查看，再小心翼翼地把沙土盖上去、压实，“这里的每一棵草木都成活不易，容不得马虎”。

1982年秋季，而立之年的郭万刚放弃供销社的“金饭碗”，卷起铺盖、扛着锄头，带领着一百多人的治沙队伍走进腾格里沙漠南缘的八步沙，“沙漠不退人不退，草木不活人不走”。

沙漠里没有房子，他在沙地上挖壕沟、用柴草搭窝铺；炊具不全，他就三块石头支口锅，开水泡馍当饭吃，刮进锅碗里的沙子成为“配菜”。在一次次试错中，他们摸索出“一棵树一把草，压住沙子防风掏”的治沙方法；在一次次坚持下，八步沙渐渐有了绿意。

如今，郭万刚和八步沙林场三代治沙人一共完成治沙造林25.7万亩，管护封育面积达到43万亩，在沙漠之海铸起一道绿色屏障。

古稀之年的郭万刚一年四季与林木为伴，没有“农闲”，“2022年春季降雨量高、墒情好，我们计划完成治沙造林3.5万亩”。

在青海省海东市互助土族自治县蔡家堡乡，3000多亩纵横方圆的林海，是全国道德模范李洪占60多年植树时光的生动写照。

从1956年李洪占种下第一棵树起，他的脚步踏遍了家乡的山涧沟壑。在荒山秃岭间，他背着40斤树苗，深一脚浅一脚地在寒风中往返10公里。为给树浇水，他挖渠引水，修不成渠的地方，就用架子车拉、用马驮、用肩挑。

在他的带领下，当地家家户户的房前屋后、渠道边，都种上了柳树、松柏、杨树等林木。寒来暑往，曾经寸草不生的穷山穿上了“绿装”。

“只要活一天，我就不会停止种树。”已经89岁的李洪占还在盘算着新的种树计划。

积极动员，蹚出科学治沙之路

“坚持科学治沙、综合治沙，才能实现治沙事业可持续发展。”“人民楷模”国家荣誉称号获得者王有德说。

成为宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局局长、白芨滩防沙治沙林场场长后，王有德一直执着于让“沙漠变绿洲”。

他是“科学治沙的探路人”。他成功推广草方格治沙、乔灌草结合的精准造林技术，探索建立了“宽林带、多网络、多树种、高密度、乔灌混交”“林农牧副多业并举”等多种防沙治沙模式，为国内外沙漠化治理提供了宝贵经验。

他是“改革先锋”。他将治沙和治穷结合，针对曾经林场经营单一、人心涣散、发展陷入困境的局面，推行家庭、联组或个人划片招标承包。在他的动员下，越来越多的职工加入到治沙造林中。

他是“全国治沙英雄”。他带领职工营造防风固沙林60万亩，控制流沙近百万亩，漫无边际的草方格“地毯”罩住了滚滚流沙，让曾经风沙肆虐的沙地成为物种丰富的国家级自然保护区，有效阻止了毛乌素沙漠南移和西扩。

王有德2014年退休后，银川河东机场的万亩荒滩成为了他的“主战场”。他募集资金发起成立宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会，动员社会各界人士参与其中。近年来，完成营造林面积8000多亩，植树130多万株，阻止泥沙进入黄河，确保机场周边的生态安澜。

生命不息，治沙不止。王有德说：“国土的绿化事业，不能只靠一个人、一个国家、一个单位，而是要动员起全社会、全民的力量！”

治荒也要致富 绿水青山就是金山银山

在今年的全国两会上，全国人大代表、陕西石光银治沙集团有限公司董事长石光银聚焦林业产业发展、防火治理、防沙治沙等方面，提交保护生态环境推进乡村振兴的建议。

曾经，这位“七一勋章”获得者苦战毛乌素沙漠南缘的“狼窝沙”，在25万亩荒沙、碱滩上植树5300多万株（丛），反复造林面积达35万亩，改变了当地“沙进人退”的历史。

“现在不能只是闷头种树，还要向沙地要效益，让群众的腰包鼓起来。”石光银说。经过多年探索，石光银将治沙与致富紧密结合起来。

通过采用“公司+农户+基地”的经营模式，走“治理荒沙，开发利用荒沙”的发展战略，他带动当地开办千亩樟子松育苗基地、千亩脱毒马铃薯良种繁育基地和5万亩生态林等10多项经济实体，惠及1000多户农户，沙区群众年人均收入过万元。

2022年，山东省淄博市原山林场发展战略委员会主任孙建博作为全国人大代表履职已进入第10个年头。这位“林业英雄”称号获得者今年共提交建议意见52件，涉及国有林场基础设施建设、职工共同富裕等方面。

近年来，在孙建博的带动下，原山林场不断升级旅游产业，通过“红+绿+古”的融合发展模式，集教育、培训、康养、休闲度假于一体，形成了全链条产业。

绿水青山就是金山银山，“只要守住林业这条根，做大各个产业就有根基。”孙建博说。

(责编：李依环、熊旭)