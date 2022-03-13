原标题：专家建言应全面评估考生研究能力

3月11日，2022年考研国家线公布。除少数专业外，分数线普遍大幅度上涨，有的专业涨幅超过10分。

与2021年相比，A区学硕历史学、艺术学上涨15分，哲学、教育学、法学上涨14分，经济学、文学、管理学上涨12分，理学、工学、医学上涨10分。专硕除农学、军事、工商管理旅游管理三类专业之外，也全线上涨。

记者翻阅近年资料，考研国家线浮动空间基本在5分左右。这次，国家线普遍大幅度上涨，在报考人数逐年攀升和硕士扩招的双重背景下，考研变难了吗？到底是什么原因导致这种情况？这又预示何种趋势？

“400分以上都不算高分”

即便考了410分，江西考生邹云（化名）也没敢掉以轻心，“今年的高分比较多，总的来说，400分以上都不算高分”。

邹云报考的英语专业历来都是热门，分数线居高不下。今年该专业国家线更是刷新了近十年纪录，提高了12分，达到367分。

在考研人数迅速攀升的同时，高分层出不穷，竞争越来越激烈。

“这个问题表面看是教育规模扩张带来的。”清华大学教育研究院副教授罗燕分析，当我国高等教育毛入学率达到普及程度时，上大学就失去了曾经具有的社会筛选作用。她说，“本科普及了，研究生教育自然而然就变成了社会筛选器。考研就成了精英高等教育时代的‘高考’，依然是千军万马过独木桥”。

按照教育部的统计，我国高校毕业生人数分别在2021年、2022年突破900万、1000万。为了应对紧张的就业形势，相当一部分毕业生选择继续深造以增加自身竞争力。

中国教育在线发布的《2022年全国研究生招生调查报告》显示，近六成考生因为就业压力大，想增强就业竞争力而选择考研。该报告勾画出大部分考生的心理：拿到研究生文凭，是为了在就业市场中“脱颖而出”。

“考研热度不退，背后有两个因素值得关注。”广州大学教育学院副教授谢爱磊分析，一是高校毕业生人数增加，推高了报考基数，二是文凭“通胀”现象逐渐显现。

曾有社会学者质疑普通人对学历提升的追求，认为其并非工作变得复杂、对知识和技术的要求不断提升的结果。谢爱磊表示：“现阶段，不少人选择借助文凭这一特定手段提升自身的竞争力。从这个角度看，学生们要保持社会地位或实现社会流动，就要不断地追求更高类型的文凭。”

“高分并不等同于高质量生源”

3月11日，教育部召开视频工作会议，部署2022年全国硕士研究生招生复试录取工作。各招生单位将按规定，在国家分数线的基础上，自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的要求。“全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于3月底左右开通。

伴随着普涨的国家线，清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学纷纷公布自主划线情况。清华大学应用统计复试线为420分，其中业务一和业务二分别要求140分、130分以上，浙江大学经济学复试线为395分。

“高分并不等同于高质量生源，尤其需要关注的是，如何在众多高分考生中选拔出确实具备创新潜力的学生。”兰州大学高等教育研究院教授包水梅说，在研究生复试工作中，要督促导师切实参与招生，根据学生的报考材料对其研究能力进行全面、科学评估。

“质量”是研究生教育的生命线。招生选拔仅仅是研究生培养的第一步，在后续研究生培养全过程中如何保障培养不“注水”、学位不“贬值”是未来我国研究生教育亟待解决的问题。包水梅认为，研究生教育必须处理好规模和质量的关系，既要把好招生质量关，更要严控培养质量关。

谨防考研成“分数游戏”

2022年全国硕士研究生招生考试报名人数457万人，比2021年增长80万人，增幅为21%。从近年数据来看，2020年考研报名人数比2019年增加了51万人，2021年比2020年增加了36万人。

自2016年起，我国硕士研究生报考人数在高位上保持高增长趋势。2015―2022年，7年平均增长15.8%。谢爱磊预测，考研的竞争只会越来越激烈，但要谨防考研成为一场焦虑的“分数游戏”。

“为了考出更高的成绩，备考漫长而艰辛。而由竞争推高的分数线，只会带来更大的心理压力。”在谢爱磊看来，只有合理调节收入差距，全社会共同努力创造更多的就业机会和减少学历歧视，才能推动个体按照自身需要选择人生道路，而不是朝同一个方向“卷”下去。

“很多国家的高等教育除了分层，在层次内还有丰富的分类，起到了分流的客观效应，市场对人力资源的配置也调节和分流了教育需求。”罗燕说，“促进高等教育分类发展，建立多元的教育流通机制，是实现人才有效配置，缓解考研过热的根本解决之道。”

（记者 陈鹏）

(责编：熊旭、李依环)