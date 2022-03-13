闫伊乔

北京市电厂路小学的开学典礼上，校长薛东用激动、神圣、荣耀，责任、担当、进取6个词与同学们分享作为火炬手的感受；湖北省武汉市新洲区第一初级中学的宣传栏里，张贴着学生绘制的冬奥板报；中国人民大学第一时间成立师生宣讲团，开展“我和我的冬奥故事”系列宣讲活动……新学期伊始，“冬奥”成为全国大中小学的开学热词，用好、用活“冬奥教材”、讲好“思政大课”，也成为许多学校的自觉行动。

对于广大青少年来说，北京冬奥会不仅是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，更是一堂生动立体、直抵人心的“大思政课”。

奥运健儿超越自我、永不言弃的体育精神；志愿者们不辞辛劳、热情周到的志愿服务；开闭幕式里中式浪漫传递出的文化自信；绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念……一个个冬奥镜头，都向世界展示着中国精神和中国力量，也为学校思想政治教育提供了丰富素材。通过这堂“大思政课”，更多年轻学子读懂了青春向上、开放包容的中国，也立志用实际行动践行“请党放心，强国有我”的铮铮誓言。

习近平总书记指出，“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。”无论是党的百年奋斗历史，还是防控新冠肺炎疫情时举国上下的共克时艰、脱贫攻坚战中一线干部群众的拼搏奋斗，亿万中国人已经书写和正在书写的时代篇章，都是思政课最鲜活、最生动的素材。各级各类学校应积极推进思政课教学改革创新，深化实践教学，善用社会大课堂，在历史与现实相贯通、理论和现实相结合、国内和国际相关联中，教育引导学生自觉把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中，把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来。

近年来，各地各校积极推动将思政课堂与社会大课堂相融合，取得明显成效：华东师范大学与中共一大纪念馆、上海革命历史博物馆等纪念场馆合作共建党史学习教育现场教学点，让学生做志愿者、讲解员，建设党史育人、实践育人平台；北京大学“形势与政策”课将班级教学与“名师大讲堂”讲座相结合，并开展深入田间地头等多种形式的思政教育；四川省成都市武侯区各学校充分挖掘本地人文、自然资源，将爱国主义教育与文化传承相融合……如今，思政课堂内容愈发丰富、形式愈发多样，思政课的亲和力和针对性都显著增强。

除了推进教学创新，要把“大思政课”讲得有深度、有力度、有温度，彰显其独特魅力，还需充分调动广大教师的积极性主动性。唯有如此，才能让“大思政课”更生动立体，更好地引导学生在回望历史、观照现实、开创未来中成长成才，切实发挥好培根铸魂作用，为中华民族伟大复兴汇聚起磅礴的青春力量。

《 人民日报 》（ 2022年03月13日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)