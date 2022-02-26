2月20日，少儿体适能运动中心的教练员吴鑫宇正在给小朋友进行体能训练。受访者供图

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作为“双减”政策实施后的第一个寒假，适逢北京冬奥会的成功举办，许多青少年的体育运动热情高涨。日前，国家体育总局也印发规范，要求课外体育培训主体的执教人员应持有相应证书。市场需求的繁荣和从业管理的规范，为课外体育教培从业者创造职业发展机遇。

2月21日，北京中小学寒假结束，迎来开学第一天。作为“双减”政策实施后的第一个寒假，适逢北京冬奥会的成功举办，许多青少年的体育运动热情高涨，课外体育教培从业者也忙活了起来。

根据国家体育总局日前印发的《课外体育培训行为规范》（以下简称《规范》）内容要求，课外体育培训主体的执教人员应持有相应证书。面对繁荣的市场需求和逐步规范的从业管理，课外体育教培行业受到年轻外来务工者的青睐，他们也从中看到了职业技能提升的方向和职业发展的前景。

冬奥带动寒假运动更丰富

2月20日下午5点，在北京市海淀区一家中考体育培训场馆内，张圆杰正带着学生上着寒假最后一堂体能训练课，叮嘱大家开学后也不要忘记身体锻炼，保持正确规范的动作要领。这个寒假，她的课程表从大年初七持续到了开学前一天，从早8点到晚6点，排满了各式各样的课程内容。

说起课外体育培训，来自河北省保定市安新县下张庄村的张圆杰非常羡慕现在的学生。“我读小学的时候，村里学校对体育课不重视，几乎没怎么上过。”然而，张圆杰打小就活泼好动，对体育运动特别感兴趣，初中时就选择了练体育，练习的田径主项目是200米赛跑和三级跳。

在6年的中学时代，张圆杰多次代表学校、县、市参加河北省中学生体育比赛，并获得省市级奖项。经过学校的系统学习，她掌握了体能训练专业知识。毕业后，拿到国家二级运动员证书的张圆杰来到北京这家培训机构做教练员，主要负责学员的专项体能训练，同时也承担一些球类运动的辅助教学。

在另一家少儿体适能运动中心，教练员吴鑫宇正在进行的体能训练课程，则是针对滑雪运动。据他介绍，北京冬奥会的比赛周期贯穿整个中小学的寒假，许多青少年对冰雪运动产生了极大兴趣，正好利用寒假时间来体验尝试。

“冰雪运动不仅可以增强体质，也有利于增进亲子感情，目前我们已经有2位同事可以胜任滑雪训练教学。”25岁的吴鑫宇来自黑龙江齐齐哈尔，对冰雪运动有着天然的亲切感和适应性。虽然没有滑雪教学资质，他仍可以凭借体能训练的专业技能，承担起滑雪学员们的体能训练教学任务。

体育培训是一次师生双向成长的经历

“抱抱！袋鼠老师！”6岁的谢馨月结束当天的跑酷课程后，开心地向教练员求抱抱，而她口中的“袋鼠老师”正是吴鑫宇。吴鑫宇告诉记者，帮助青少年开展体能训练和运动教学，不仅仅是一项课外体育辅导活动，更是一段师生双向成长的经历。

去年底刚来的时候，谢馨月的体测只能跨越50厘米高的3号跳箱。“对她来说，3号跳箱经过几次课程锻炼之后，双腿同时发力就可以跳上去，但是4号跳箱还有一种压迫感。”为此，吴鑫宇不断地鼓励谢馨月，帮助她建立自信心，然后再进行针对性的动作指导。“先让她在有一定高度的垫子上起跳找感觉，跳过几次之后再逐步降低垫子高度，然后调整双腿发力和双臂摆动的姿势，直到平地起跳到4号跳箱。”

小跑2米助力、双脚依次交替向前跨越70厘米高的跳箱、身体前倾挂在挂架上、通过平衡木后到达终点……经过一个寒假的训练和学习，谢馨月已经能一口气完成整套的跑酷动作。吴鑫宇说，家长特意发微信表示，孩子身体素质得到了锻炼，更重要的是学会了坚持，经常问妈妈“明天还来行吗”。

学龄前儿童性格各异，面对陌生的环境一时也难以适应，吴鑫宇会用玩游戏的方法破冰，常常用一个手势或者一次击掌来给学员鼓励。看到孩子们甜甜的笑容，他感到心里暖暖的，“孩子们能够慢慢走近我、相信我，还能通过指导在运动中找到乐趣，让我很有职业成就感”。

执证上岗引导从业者提升技能

据吴鑫宇的同事詹波介绍，自去年9月“双减”实施后，来运动中心报名的家长不断增加。“政策发布之后，中小学生有了更多的时间和热情投入到体育锻炼，各类球类、游泳、体适能等面向儿童青少年的体育培训场馆也在增加”，詹波说，运动中心为保证教学质量，要求每节课最多容纳6人，教练也会交替上场，让来运动的学生真正得到指导。

除此以外，教练员自身的从业资格也在向更加规范化、职业化的方向调整。詹波是2019年从杭州来到北京面试，“当时并没有太多的体育培训机构要求必须有相关资格证书，大多只会要求有过体育学习经历或教学经历”。由于自己毕业于体育院校，拿到了体育教师资格证书，面试合格之后就成了运动中心的持证教练员。

2021年12月21日，国家体育总局印发《课外体育培训行为规范》，提出课外体育培训主体的执教人员应持有相应证书。据张圆杰所在的体育培训机构负责人胡瀛介绍，以往面试中经常会碰到虽有过体育学习和教学经历，但没有相关资格证书的面试者。“《规范》发布之后，我们立即按照文件对教练员资质进行比对，调整教学安排，这既是对行业的认可，也是对从业者的挑战。”

“对于大方向，我还挺有信心的！”吴鑫宇笑着对记者说，新政策、新要求的出台说明现在体育培训受重视程度很高，目前自己正在备考美国体适能协会认证证书，希望将来能在家乡开一家少儿体适能场馆。（本报记者 安彦璟）

(责编：宋美琪、代晓灵)