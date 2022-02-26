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2021年的“圳心藏情”援助行动，由深圳市总投入专项资金招募8名退休教师到察隅学校开展援助工作，以“传、帮、带”的形式提高当地教师的专业水平和素质。

“生活区里，老师们弯着背，从盆子里舀起一勺勺温水，为低着头的孩子们冲洗着头发；梳洗完毕，待到头发干爽后，则为女孩子们编上好看的辫子……”近日，在广东省深圳市总工会召开的“圳心藏情”援助行动座谈会上，参与援助行动的首批8名退休教师谈起了为学生洗头、扎辫子的共同回忆，细数着在雪域高原上的美好点滴。

有别于过去依靠单一资金或“引出来”培训援助，此次援助是主动融入“组团式”教育援藏，也因此成为工会系统援藏工作的新亮点。

孩子不能只认识基本文字

林芝市察隅县位于西藏自治区东南部，藏语意为“人居住地”，距深圳约3000公里，平均海拔2300米，四季温和，但因地处深山，交通不便，察隅的教育资源较为缺乏。

察瓦龙乡，位于西藏察隅县东南部，正是援藏退休教师王颖此次的目的地。察瓦龙乡中心小学离察隅县有200多公里，近8小时车程，高原气候、路途波折，对于55岁的王颖无疑是一次考验。

有着30多年一线教学经历的王颖，是深圳布心小学的一名退休数学教师。到学校后的第一周，她就立即对援助学校展开调研工作。“课堂内容枯燥、不生动。”王颖直言，四个多月来，察瓦龙乡中心小学每位数学老师的课她都听过，有的甚至还听过两三遍，就是希望自己能在教研上给他们提供帮助。

为丰富学生课堂，王颖一方面向当地老师分享深圳的优秀教学案例，引导他们在教授课本知识之余，适当延展课外知识，拓展学生们眼界；另一方面，她还别出心裁自制了各式各样的教学模具，深得学生们喜爱。“我让学生自己动手拉动模具，在模具变化中思考平行四边形和长方形有什么不一样，思考周长的变化。”王颖告诉记者，让学生多观察、多参与的学习效果会更好。

为快速融入当地，王颖跟随当地老师深入学生家中进行家访。“一些村庄还没有通公路，石子路坑坑洼洼的，确实不好走。”

在王颖看来，通过努力，让当地群众树立积极、正确的教育观念，支持孩子接受更高等的教育是此行的意义。“有些家长认为孩子认识基础文字就可以了，没有抱太高的期望。”在家访中，她也多次尝试说服着家长，不少家庭在她鼓励下也慢慢有了转变，对孩子的发展规划有了新认知。

当地学校最缺的是专业教师

“这一趟西藏，我来得值！”身为队长的朱万传把藏区支教称为人生中的一趟“寻美之旅”——他在察隅寻找到了当地学生的纯真之美、察隅老师的师爱之美、西藏河山的壮丽之美……

从教34年的朱万传是深圳中学教学处副主任，支教期间，在下察隅镇中心小学任数学老师。“身为中学数学老师，教小学数学又是一个重新学习的过程。不能将过去教学知识拿来直接用，必须结合当地师生情况，重新学习、消化。”

了解到班上有些学生基础较薄弱，朱万传把他们集中起来，利用午休时间给他们开起了“小灶”——补足基础知识。有一位六年级小女孩，数学考试成绩均在20分以下，连简单的计算都不会，经过补课后，数学学习兴趣大大提高，甚至自信满满地告诉朱万传“我以后的理想就是当一名出色的数学老师”。

在朱万传看来，当地学校最缺的是专业的老师。为此，为实现“造血式”支教，他认了三名传帮带徒弟。

被问及在察隅的支教生活中印象最深的事，朱万传毫不犹豫地回答道“洗头”。原来，下察隅中心小学是寄宿制学校，而学校学生们年纪尚小，还不太会打理日常起居生活，离不开老师们的照顾。“有一对当地的教师夫妇，妻子是学校六年级的班主任，隔三岔五就给班上的每个女孩子洗发、梳头，而丈夫则带着男孩子们定期理发。”

扩大他们的人生格局

“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层……”在察隅县中学教学楼外的亭子里，陈文红身旁围着一群学生，跟着她手打的节拍，吟唱起新学的古诗。54岁的她是深圳平湖中学的音乐教师，也是古诗词吟唱推广人。“得知公开招募退休教师援藏的消息，我马上就报了名。”

到了察隅县中学，陈文红惊讶地发现，当地音乐课基本上是“放羊状态”，“3台钢琴成了摆设，投影仪坏了没得到修理。一般音乐课就是听歌或者看电影。”

“藏族孩子能说话就会唱歌，很热情、放得开。”让陈文红觉得有意思的是，当地学生几乎都具有“音乐细胞”。只要老师一放音乐，孩子们就主动开口唱起他们熟悉的歌。常常唱到一半，才意识到老师放的歌和自己唱的不是同一首，便停下来认真听磁带放的歌。

陈文红告诉记者，她在教会当地老师弹钢琴方面也下了一番功夫，经过努力，当地老师已经学会弹钢琴最基本伴奏音型。

这次援藏，陈文红还把古诗词吟唱带进了高原课堂。她教会了察隅县中学孩子们《长歌行》《登飞来峰》《短歌行》《示儿》等古诗词。

“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”通过吟唱这种富有表现力的方式，她让孩子们感受到中华民族优秀儿女忧国忧民的家国情怀、坚韧不拔的精神品质。

陈文红在察隅县中学的最后一节课上，给学生们分享了她在深圳工作的照片、在各地旅行拍下的祖国大好河山照片。“我希望能给孩子们带去向往，扩大他们的人生格局。”（本报记者 刘友婷）

(责编：宋美琪、代晓灵)