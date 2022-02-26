2021年2月25日，习近平总书记为包括毛相林在内的10位全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者颁授奖章、证书、奖牌。一年后的今天，由巫山县委宣传部、县慈善会和毛相林共同倡议发起的“巫山县慈善会毛相林助学专项基金”在下庄村正式成立。

位于秦巴山区腹地的下庄村是个“天坑村”，从四周绝壁的“坑沿”到村子所在的“坑底”有1100多米。重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记毛相林带领村民历时7年，在陡峭的山崖上“抠”出8公里“天路”，在脱贫攻坚过程中铸就了不等不靠、敢闯敢拼的“下庄精神”。

“加油干，把下庄建设好，发展好！”从北京回到下庄，毛相林第一时间传达了总书记的殷殷嘱托。已经成功脱贫摘帽的乡亲们深受鼓舞，铆足干劲振兴乡村，一年来村子里又发生了很大变化。

“我们发展了两名入党积极分子，推动党支部标准化规范化建设，建强了村党组织，回引了两名本土人才。村里还引进了两家企业推动文旅融合。”毛相林说，2021年，村子里打造了“天路五景”，修复了下庄古道和下庄古渠，下庄院子民宿办得红红火火。全年新开垦荒地300余亩，全村柑橘产量达到30万斤，仅柑橘一项，全村就增收70万元。

毛相林带领下庄人全力推进“乡村振兴示范村”“乡村旅游重点村”“党性教育基地村”建设，对村民的房屋进行了升级改造，硬化了入户道路，绿化了周边环境，村里还建起了自来水厂和下庄村史馆、乡情馆、数字农家书屋。原来封闭落后的下庄，越来越具有“美丽乡村”的模样了。

“我做梦都没想到，还能住上这么漂亮的房子。”58岁的彭仁松热情地邀请记者参观装修一新的三层楼房。站在宽敞的阳台上，壁立的青山环抱之中，错落有致的民居和生机勃勃的田野，如水彩画一般映入眼帘。彭仁松说，前几年因为母亲生重病、儿子上大学，家庭开支较大，成了下庄的贫困户。儿子大学毕业后有了工作，家庭收入增加了，彭仁松就在县、乡政府和村干部关心帮助下，建起了现在这栋漂亮的楼房。

这段时间，下庄正在开展传统村落改造。彭仁松帮着干活，每天都有三四百元的收入。他还和县文旅委签了10年的协议，把顶楼的3个房间交给他们做民宿，每年按收益的40%分红。

60多岁的毛相林只有初中文化，吃够了没有文化的苦。随着自己获得的荣誉越来越多，他捐资助学的愿望也越来越强烈。毛相林的愿望受到巫山县委县政府高度重视，也得到了一些爱心企业的积极响应。

“在毛相林和3家爱心企业的共同捐助下，专项基金已筹资100万元，主要用于资助下庄因修筑‘天路’伤亡村民的家庭、患有重病或残疾村民的家庭，还有巫山县符合资助条件的优秀学生。”巫山县委书记曹邦兴认为，毛相林倡议、发起助学专项基金并带头捐赠，有利于鼓励更多孩子用知识改变命运，用所学回报乡村，在全县形成一种共进共享的好风尚。

（本报记者 张国圣 李宏）

(责编：宋美琪、代晓灵)