人民网北京2月25日电 （记者李依环、孙竞）近日，“上海师范大学考研成绩问题”的话题冲上热搜，有考生称其一门专业课的分数被学校以成绩复核为由被扣掉30多分。

上海师范大学研究生院今天在官网发布通报称，学校 2022 年硕士研究生招生命题、阅卷工作均严格按照招生考试相关规定进行。经对考生异议比较集中的相关自命题科目全部试卷进行复核，认为试卷评分标准明确、分数评判无误、阅卷组织规范，不存在压低成绩的情况。

通报指出，经对美术专硕素描科目（油画方向）进行复核，认为评分无误，但素描试卷编号与考生号匹配错位，导致成绩录入有误。2月22日，再次核查后的正确成绩已在中国研究生招生信息网予以更正，并通知相关考生。

据介绍，针对硕士研究生考试自命题科目成绩公布后，多名考生质疑专业课成绩存在压分、降分的情况，上海师范大学第一时间成立工作组，在学校纪委监督下，组织校内外专家，深入调查核实。

“对这起严重的工作事故，我们深感歉疚。”上海师范大学研究生院表示，学校已启动追责程序，对有关负责人和工作人员进行严肃问责处理。同时，学校将进一步严格研究生招生考试管理，切实维护研究生招生考试的公平公正。

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