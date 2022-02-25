原标题：甘肃医学高校外科教学从教室到医院：清单制降低实操失误

甘肃中医药大学创新外科学教学方法。图为学生在进行清创缝合练习。（资料图） 甘肃中医药大学第一临床医学院供图

“学生在初期参与临床实践时总是会马虎粗心，换药忘记带胶布、填写病例忘记问病史等问题屡教屡犯。”在10余年的教学生涯中，甘肃省人民医院普通外科副主任医师李军良对该问题颇为犯难。

担任甘肃中医药大学第一临床医学院外科学教研室秘书，李军良近日发现，通过让学生建立清单，将临床操作的每一项步骤以清单的形式罗列，经老师核查无误后，学生在实践中按照清单操作，丢三落四、马虎粗心的问题得到很大改进，临床操作失误率大大降低。

图为学生在练习穿脱手术衣。(资料图) 甘肃中医药大学第一临床医学院供图

上述通过制订清单制度(Checklist制度)打造分级教学模式，是甘肃中医药大学创新外科学教学方式的一个缩影。2019年，甘肃省人民医院和甘肃中医药大学院校共建第一临床医学院，由外科学教研室承担外科学课程的教学。

据了解，这是甘肃深化医教协同发展，推进医学教育改革，提升该省现代医学人才培养质量的重要举措。

李军良表示，外科学是一门实践特色鲜明的医学主干课程，包括理论授课和临床实践两个部分。大部分医学生在学习外科学前对其认识等同于动手操作，从而重实操、轻理论，学习到一定程度会因为理论缺乏而后劲不足；有些学生专心学习理论，没有很好的实践操作机会，最终也不适合医学职业生涯发展。

为此，甘肃中医药大学外科学教研室主任蔡辉教授带领团队，结合学生和教师的问卷及访谈，梳理出外科学教学痛点，重塑了外科学教学内容。医学高校与医院共建办学，兼顾理论与实践两方面教学。

图为学生在进行外科打结考核。(资料图) 甘肃中医药大学第一临床医学院供图

其中，以输出倒逼输入，是重要的改革内容。“例如学习外语需要具备听说读写的能力。当你擅长写作和口语，不断进行知识输出，你的阅读和写作能力自然就会提高。”李军良说，改革后，外科学授课以费曼学习法为理论基础，鼓励学生主动进行知识、情感和技能3个方面的输出，从而实现自我发展。

李军良介绍说，课前通过制作思维导图督促学生学习，鼓励学生以小组为单位交互沟通，通过真实案例引导、课堂互动、课后自选作业，实现了促进学生进行理论输出。

通过教师正向引导，全体学生主动进行思政元素挖掘，达到教育目的。促进了学生进行情感输出；通过制订清单制度(Checklist制度)打造分级教学模式，编制符合学生认知特点的PBL教材(PBL指项目式教学，是一套设计学习情境的，以问题为导向的教学方法)，建立虚拟仿真操作系统，促进学生主动进行技能输出。

“学生在输出过程中会获得成就感，遇到问题倒逼他们自觉自动找寻答案，效果远远好于老师填鸭式教学。”李军良坦言，教学方式改革后，给了学生更大的空间和舞台获得自我成长，增强学生学习的内驱动力。

学习外科学的课程之前，甘肃中医药大学学生宋文祺一直认为，本科就要读5年的医学生，学习生涯就是“老师讲、学生记、考试背”的教学模式。外科学课堂上，他和同学们是课堂的主角，发现问题再在老师的帮助下找到解决答案，增加了他们的学习兴趣。

“很多学生机械背诵的时候，并不能真正理解知识，更遑论灵活运用。”增强学习主动性后，宋文祺觉得，从前枯燥难记的理论知识，记忆起来轻松很多。

扎实的理论积累，让老师在面对一例病征复杂混乱的病例时抽丝剥茧，最终将其诊断为阑尾炎。这亦让从前提及外科学就想到做手术的宋文祺意识到，没有理论做支撑，外科医生甚至无法伸出双手握住手术刀。

新的学期即将开始，宋文祺结束了外科学的学习，事半功倍的学习方法让他受益良多，并准备将其运用在其他学科的学习中。

李军良亦在思考，如何增强学生与病患的沟通能力。“作为未来的医生，和病患的交流是要掌握技巧的，摆正自己的姿态，才能和患者达成良好的沟通，从而让疾病治疗取得理想的效果。”(记者 杨娜)

(责编：郝孟佳、温璐)