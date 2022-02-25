本报记者 赵益普 邹 松 周 輖 俞懿春

日前，中国铁建国际集团承建的阿尔及利亚乌马什电厂项目工地上，中国工程师正在传授阿籍员工模板施工技艺。

中国铁建国际集团供图

随着共建“一带一路”深入推进，越来越多职业教育合作项目在沿线国家落地。本报记者近日走访柬埔寨、吉布提、阿尔及利亚等国部分教育合作项目，看到通过校企合作办学、中外院校共建、设立培训中心等方式，中国和“一带一路”沿线国家在培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业等方面取得显著成效，为当地经济社会发展提供了人力保障和智力支撑。

柬埔寨西港工商学院——

“提供了重要的人力资源支持”

2021年12月20日，位于柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）内的西港工商学院迎来了新学期的第一堂课。“疫情之下，我们很珍惜和老师面对面上课的机会。”大一学生坤司·巴尼在开学当天告诉记者。

西港工商学院由西港特区公司和无锡商业职业技术学院共同创办，于2019年12月招收第一届4年全日制本科生。该校是中国在海外成立的首个校企合作股份制大学，具有颁发专科、本科及以上学历证书资格。

受疫情影响，西港工商学院的许多课程转至线上。截至目前，学院企业管理、物流管理和信息技术3个专业，已招收两届学生总计59人。未来还将逐步增加会计、旅游管理、市场营销、电子商务、农业技术等专业。

大一学生严·立厚和表弟盛迈萨的家在波雷诺县。他们的姐姐严·诺尼莫是无锡商业职业技术学院2018级留学生，现就职于西港特区内的一家中资企业。严·诺尼莫深知教育的重要性。2021年年初，她带着两个弟弟来到西港工商学院报名。“我在工厂从事管理和翻译工作，待遇令人满意。我希望弟弟们可以专心学习。”严·诺尼莫说。

去年12月复课后，为尽快补上因疫情停课而耽误的课程，严·立厚和盛迈萨经常留在学校上晚自习。“除了可以去图书馆自习，学校还有‘共享作坊’，那里每天都有老师义务教授中文和英语。”严·立厚希望毕业后也能像姐姐一样在西港特区工作。

柬埔寨教育青年体育部高教司副司长邦雷·尼斯十分看好西港工商学院的前景：“柬埔寨急需大量中文应用型专业技术人才。这所学校不仅办学理念和条件较为先进，还以西港特区的众多国际化企业为依托，为学生们提供实践基地。”

西港特区公司董事长陈坚刚表示，特区内除了有侧重于学历教育的西港工商学院，还有侧重于职业培训的西哈努克省中柬友谊理工学院。“这两所院校不仅为西港特区提供了重要的人力资源支持，也为柬埔寨全国培养了大批产业工人和技能人才。”

吉布提鲁班工坊——

“为亚吉铁路发展作更大贡献”

“同学们注意，现在列车即将驶入那噶德车站，请值班员做好接车准备……”在吉布提鲁班工坊教学区内，教师莫利德正在为13名铁道交通运营管理专业的学生作沙盘演示。沙盘完全按照亚吉铁路那噶德车站实际环境制作，可以演示站内列车运行的所有功能。

吉布提鲁班工坊是中国在非洲建设的第一个鲁班工坊。2019年建成并运营以来，工坊采取政府、学校、企业多方合作模式，建立起铁道运营实训区、机车模拟驾驶实训区、企业模拟经营认知实训室等多个教学区。设在亚吉铁路那噶德车站内的“校外实训基地”里，学生们还可以模拟火车驾驶。

2019级鲁班工坊学生奥斯曼原计划到中国留学，没想到设有铁道专业的鲁班工坊开到了吉布提。奥斯曼回忆自己报名入学时的情景说：“当知道我们国家也有了铁道专业时，我感觉就像做梦一样。”截至目前，已有24名学生在吉布提鲁班工坊接受针对性培训，未来将直接参与亚吉铁路各环节工作。

师资培训是鲁班工坊建设的重要基础性工程。2018年至2019年，吉布提鲁班工坊教师分两批、共5人前往天津铁道职业技术学院，参加为期4个月的师资培训。其间，他们不仅接受了理论知识和专业技术培训，还到北京铁路局天津客运段、北京南站等站段进行现场实训。吉布提教师艾曼说：“我要把学到的知识技能带回吉布提，为亚吉铁路发展作更大贡献。”

考虑到吉布提网络基础设施落后等情况，天津铁道职业技术学院与中国土木工程集团有限公司合作，到北京铁路局所属站段、亚吉铁路设备提供商工作现场等地录制视频课程，传给吉布提鲁班工坊和亚吉铁路员工，方便他们下载学习。吉布提鲁班工坊也先后编制了《车站调度作业技术》《铁路机车车辆设备运用技术》《铁路线路与站场设备运用技术》等18本中英法语版教材，并制作198个微课等视频教学材料。

吉布提教育部总督学迈哈迪说：“亚吉铁路的开通使当地铁路行业的重要性大大提升。吉布提致力于成为非洲的交通枢纽，鲁班工坊将极大推动当地交通运输业的人才培养，对吉布提铁路建设及工业发展有非常重要的意义。”

阿尔及利亚中企工人培训中心——

“帮助工人实现更好的个人发展”

在位于阿尔及利亚南部比斯卡拉省的乌马什电厂项目工地上，培训师侯赛因正在给9名阿籍模板工人进行培训，帮助他们熟练掌握模板施工的全流程作业。

乌马什电厂项目是中国铁建国际集团（简称“铁建国际”）在阿尔及利亚承建的第一个电厂项目。受疫情影响，项目面临熟练技术工人不足的难题。2021年10月，一个特别的工人培训中心在项目部应运而生。截至目前，培训中心已开班5期，79名当地务工人员经培训后成为熟练模板工人。

铁建国际员工鲍业建已在阿尔及利亚工作16个年头，能熟练使用阿拉伯语交流，是中心的首席培训师。“我们反复推敲，最终定下了几十页的培训方案和培训大纲。”从模板理论到模板实践，从材料到工具，从组装架设到混凝土施工、剥离和拆除，从不同结构构件到日常维护，从施工质量到施工安全……培训中心制作了完备的培训讲义。

“我希望大家以后都能独当一面，成为熟练工人，拥有越来越好的收入和生活！”在培训课上，鲍业建的话引起一片掌声。如今已成长为一名培训师的侯赛因，曾一度因技术不熟练面临转岗。得知工人培训中心成立，他马上报名，成为第一期模板班学员。

邻省的许多工人慕名而来。最近从培训中心结业的穆罕默德来自谢里夫省，他兴奋地说：“参加工人培训班后，我更有信心去追求更好的生活。”

乌马什电厂项目负责人何文建说：“工人培训中心既能推动项目施工进度，降低用工成本，也能帮助工人实现更好的个人发展。”

（本报曼谷、约翰内斯堡、开罗、北京2月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 03 版）

(责编：温璐、郝孟佳)