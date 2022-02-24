人民网北京2月24日电 （记者孙竞、李依环）近日，教育部公布了2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，新增1961个专业点、撤销804个专业点，31种新专业列入《普通高等学校本科专业目录》。

教育部高等教育司负责人表示，在专业设置和调整工作中，一是服务需求，主动服务国家战略、区域经济社会和产业发展需要，设置符合办学定位和办学特色的专业。二是重视质量，要求增设专业应满足《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》基本要求，要具有合理的人才培养方案，具备师资条件、教学资源、实验实习条件等。三是优化结构，支持和鼓励高校打破学科专业壁垒，不断深化新工科、新医科、新农科、新文科建设，增设交叉融合的新专业；推动高校积极开展专业优化、调整、升级、换代和新建工作，在不同类型高校中培育特色优势专业集群，升级改造传统专业，淘汰不适应社会需求、不符合学校办学定位的专业，加快培养紧缺人才。

专业是高校人才培养的基础平台和基本单元，专业的质量和结构，直接关系高等教育支撑和服务经济社会发展的能力，直接影响高校立德树人的成效。在专业设置工作中，如何保障新设专业建设质量？该负责人介绍，教育部通过政策引导、专家咨询和信息服务等，推动高校加强新设专业的质量保障。从程序上，要求高校结合经济社会发展需要、本校专业发展规划和师资情况、办学条件等，对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，严格论证拟新设专业必要性和可行性，研制人才培养方案，进行校内审议和公示后方可进行网络申报。

为突出就业导向方面，教育部明确要求高校在申报增设专业时，要充分调研社会需求，以详实的人才需求调研数据作为增设专业的理由和基础，要加强与用人单位沟通，明确社会对新设专业的具体要求。

记者了解到，在专业申报材料集中公示期间，教育部专门组织4300余名专家开展线上评议，对申报专业的人才培养方案、师资队伍、教学条件等提出了3万8千余条意见和建议，并通过平台实时反馈相应高校，指导高校在新设专业科学性、合理性、规范性上持续改进，保障专业建设的基本质量。

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