人民网北京2月24日电 （记者孙竞）日前，中国人民大学在北京2022年冬奥会闭幕后的第一时间成立师生宣讲团，全面开展“我和我的冬奥故事”系列宣讲活动。

作为首都体育馆场馆群运行团队志愿者领域负责人，中国人民大学继续教育学院副院长丁莉婷表示，需要将这些展现当代中国青年风采的一个个真实、生动、感人的故事记录好、讲述好、传播好。因为这些故事就像冬奥会开幕式上的主火炬一样，是冬奥这堂“大思政课”的颗颗火种。

“我们要做的就是努力将这些火种撒播到更广阔的地方，努力用冬奥志愿精神把在成长链条上不同阶段的中国青年们凝聚起来，一同讲好中国新时代青年‘一起向未来’的精彩故事。”丁莉婷说。

北京2022年冬残奥会火炬手、全国模范退役军人、中国人民大学新闻学院2017级博士研究生周晓辉说，这场冬奥会让他感受到了中国文化的深情与浪漫。不惧寒冷，默默地坚守岗位是一种浪漫；熬夜早起，把自己平凡岗位上的工作做到极致是一种浪漫；学以致用，发挥自己的专业特长为国家大事尽微薄之力也是一种浪漫；默默在场，背对繁华与热闹，直面重复与枯燥，以点滴之力汇聚成“一起向未来”的磅礴之力也是一种浪漫。

“‘背靠白墙听夺冠’是我们的场馆工作写照。”首都体育馆场馆群赛会志愿者、中国人民大学法学院2021级硕士研究生李建蓬向记者介绍：“自1月23日进入闭环以来，我共计服务了6个比赛日程，15个训练日程，我们见过首体的日出与初雪，也曾披星戴月回到泰山饭店驻地。如今回想起来，服务冬奥的经历是一次在平凡中感受不平凡，在重复中找寻价值的青春奉献家国之旅。”

中国人民大学党委书记张东刚在宣讲团成立座谈会指出，要深入领会“双奥”青年所担负的历史使命，做胸怀“国之大者”，始终奋进在新时代前列的表率。只有把个人的理想奋斗融入时代的主题，立大志、入主流、上大舞台，才能实现人生意义的升华。

据悉，中国人民大学此次共有909位师生全面参与北京2022年冬奥会服务保障工作，是北京市参与师生最多、服务领域最广的高校之一。他们中还将有近200位师生继续奋战在冬残奥会的服务保障一线，确保“两个奥运同样精彩”。

此次成立的师生宣讲团暨延河讲师团（冰雪分团）将按照“大中小幼思政工作一体化”要求，联合重点生源中学、对口扶持中学、革命老区中学等，举办国际政要对话冬奥青年、“精彩冬奥、奉献有我——青年榜样分享会”等一系列活动，讲述“一起向未来”的冬奥故事，展现“请党放心，强国有我”的青春风采。

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