胡友慧 吴庆华

为坚持“立德树人”根本任务，全面推进艺术类专业课程思政教学改革，牢固树立知识传授、能力培养与价值引领“三位一体”的教育教学目标，长沙学院艺术类专业将红色文化与专业教学、创新教育深度融合，探索构建了“红色思政+蓝色技能+金色创意”的“红、蓝、金”三色赋能立体育人新模式。

红色思政：“中国红、党旗红”引领立德铸魂

通过设置红色思政教学模块、创建红色文化数字云库、开展红色艺术创作实践等形式，进行立德树人、培根铸魂，促进思想政治教育与专业教育有机融合。

设置红色思政教学模块：以落实课程思政为主旨，打造一流金课，设置“专业思政+课程思政”二级课程思政教学模块；通过“隐性+显性”双线同构的形式，将红色文化、红色精神、红色元素融入专业教学，实现育人与育才同步并行。共建设国家一流课程1门、省级一流课程10门，立项建设省级课程思政教改项目5项。

创建红色文化数字云库：充分挖掘湖南本土红色文化资源，利用革命历史纪念场馆，借助红色文化研究平台，整合红色文化相关影像、图文、实物资源，并进行数字化处理，立项建设文化遗产保护修复与数字化应用工程研究中心等省级平台3个，构建了“红色视酷”等“红色文化数字云库”2个，为教学提供平台，为学生创作提供了丰富资源。

开展红色艺术创作实践：结合专业特色，对接地方政府、企业，设立红色主题实践项目，设置艺术创作选题和内容板块，开展红色主题艺术创作，服务地方文化、经济建设。学生创作红色主题作品200余件，开展艺术实践活动30余场次，《百年党史百米剪纸长卷》等作品获团中央嘉奖3次，入选全国高校思想政治工作网“原创精品”。

蓝色技能：“科技蓝、职业蓝”助力强基塑能

通过推进工作室制、创建蓝色工坊、引进项目驱动、开展蓝岗实训等形式，进行实操实练，提升学生专业技能和市场适应能力。

推进工作室制，创建蓝色工坊：着眼应用型艺术人才培养 ，成立动画艺术工作室、数字绘本工作室、环境模型工作室、服装材料工作室等，完善工作室制，发挥工作室双导师实训教学优势，提升学生专业技术能力；对接行业、市场，引进项目，创建“蓝色+”专技实训的“蓝色工坊”教学模式。

引进项目驱动，开展蓝岗实训：运用项目驱动教学法，设定科学的项目任务，引进真实的设计（创作）项目，倡导“做中学”，激发学生的学习兴趣，提升动手实操能力；同时，与企业、工厂、机构对接，展开多维合作，进行联合育人，创设高度仿真的工作岗位，进行设计生产（创作）流程的体验和职业能力检验的“蓝岗实训”，提升学生社会适应能力。教改经验被《中国教育报》《光明日报》等媒体报道和推介。

金色创意：“金奖、金梦”提升启智创新

通过组织双学竞赛，锻造金色奖牌、点亮金色梦想、植入创客教学等形式，组织教学竞赛和学科竞赛，融入创客思维，增强学生的创新创业能力。

金色+竞赛，锻造“金”奖。一是以赛促教。以教学竞赛为推手，鼓励教师创新教育理念和教学方法，改革教学模式与教学评价机制，进行教学理论研究和实践探索。二是以赛促学。以学科竞赛为抓手，鼓励学生积极参赛，启发创意思维，提高教学效果的社会显示度。教学竞赛获国家一等奖1项、二等奖2项；学科竞赛获奖499项，其中国家一等奖22项、二等奖27项、三等奖55项。

金色+创客，点亮“金”梦。将创客教育理念与专业课程有机结合，产教融合培养学生创新创业能力。引入企业导师共组教学团队，整合跨学科、跨行业资源，线上线下结合，构建创客教学空间与氛围。学生作品获得知识产权转让费用累计30万多元，学生累计自主创办企业350家。

近年来，长沙学院艺术类学生综合素质发生了质的飞跃，思想品德素质提升显著，专业技能不断强化，创新思维和社会服务能力明显增强。学生就业率连续6年保持在95%以上，育人模式改革取得显著成绩，先后获得省级教学成果一等奖1项、二等奖2项。

(作者单位分别系长沙学院艺术设计学院、教务处。本文系湖南省教育科学规划项目“湖南普通高校艺术设计教育与湖湘文化自觉和自信的培养——以长沙学院为例”的研究成果)

(责编：郝孟佳、秦华)